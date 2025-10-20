ua en ru
Самые горячие направления суток - Покровское и Александровское: Генштаб показал новые карты боев

Украина, Понедельник 20 октября 2025 08:30
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 168 боевых столкновений. Силы обороны поразили три района сосредоточения личного состава врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, четырьмя ракетами, и 74 авиационных ударов, сбросив 165 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4 894 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5482 дроны-камикадзе.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка и Мирное.
На Славянском направлении, в районах Серебрянки и Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Покровск, Удачное, Филиал, Луч, Лысовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.
На Александровском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Александроград, Вишневое, Вербово, Сечневое, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка и Новониколаевка.
На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.
На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА и четыре артиллерийских средства противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 45 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 398 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 94 единицы автомобильной техники оккупантов.

