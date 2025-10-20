ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Нова тактика росіян на фронті: як противник веде наступи

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 11:16
Нова тактика росіян на фронті: як противник веде наступи Фото: росіяни просочуються до наших позіций невеликими групами (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Маловічко Юлія

Війська РФ постійно просуваються на фронті через зміну тактики, яка проявляється, зокрема, у просочуванні та інфільтрації, вже понад пів року.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ Росії: чим відповідають ЗСУ на нову тактику окупантів на фронті".

Ще від початку року стало помітно, що піхотні групи, які наступають на українські позиції, поступово зменшуються.

Замість класичних атак по 10-20 осіб - наступають невеликі групи, іноді по одному-двоє-троє окупантів, які намагаються непомітно проникнути вглиб оборони. Після серії таких "вилазок" противник може накопичувати сили й діяти далі.

"Вони влаштовують довгу ходу - йдуть по кілька кілометрів пішки, пересуваються вночі й намагаються ховатися вдень. І так один за одним доходять до наших позицій. Вони ідуть без зброї, з їжею, бува, з автоматом, забігаючи за наші спостережні пости", - описує одне з джерел видання.

Тактика просочування - це така собі російська "рефлексія" на збільшення застосування дронів з нашого боку і зростання ризиків для бронетехніки.

Великі штурмові угруповання помітні й більш вразливі при активному застосуванні дронів. Чим більша колона техніки - тим її легше знешкодити і тим вона більш помітна ціль.

З точки зору російського керівництва людський ресурс у них більш доступний і не настільки цінний, як техніка. І допоки плани з набору контрактників виконуються в них сповна - ними вони і будуть "прорізувати" наші смуги оборони.

"Може йти навіть один солдат. І так по одному за тиждень їх набігає людей 60. І коли десь з посадки позаду чи збоку по наших починають стріляти, на місцях, зрозуміло, починається паніка. Іноді вони приносять з собою по 2-3 міни, щоби замінували якесь перехрестя",- розповів один із офіцерів, згадуючи російське просочування поблизу Добропілля.

Він додав, що вони доходять і чекають підходу підкріплення, чи заміни - бо їм обіцяють, що через 2-3 дні їх поміняють. Але буває проходить тиждень, і їм вже нікуди дітися.

Така тактика не дозволяє досягти оперативних проривів ворогу. Щобільше, є великі сумніви, наскільки ефективною вона може бути взимку, адже "ходокам" РФ стане важче ховатись у лісосмугах, прикриваючись зеленню та листям.

Можливо, саме з цим і пов'язані спроби ворога відновити механізовані штурми, які вони проводили на Добропільському напрямку.

Нагадаємо, 16 жовтня українські військові показали відбиття окупантів біля Добропілля в Донецькій області. Росіяни зазнали великих втрат.

Цього ж дня стало відомо, що на Добропільському напрямку нацгвардійці завдали нищівних втрат окупантам.

За даними Генштабу, за останню добу на фронті найгарячішими були два напрямки - Покровський та Олександрівський.

Загалом вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 168 бойових зіткнень.

