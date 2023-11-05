Зеленский призвал Конгресс США одобрить помощь Украине или рискнуть большей войной

Президент Владимир Зеленский призвал Конгресс США сохранить военную помощь Украине, заявив законодателям, блокирующим предоставление нового пакета, что альтернативой может стать риск нападения России на страну НАТО, что приведет к привлечению американских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Если Россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы пошлете туда своих сыновей и дочерей. И это будет - извините, но цена будет выше", - заявил он.

Зеленский также призвал Конгресс "не потерять волю, не потерять эту сильную позицию и не потерять свою демократию".

В то же время он подтвердил свою убежденность в том, что борьба за отмену вторжения и оккупации российским диктатором Владимиром Путиным части территории Украины ставит страну на передовую линию фронта борьбы за западную демократию, Европу и "наши общие ценности".

В своем сценарии последствий любого российского вторжения в одну из стран НАТО он сослался на положение о коллективной обороне альянса.

Помощь Украине от США

Недавно президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включал 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

После чего новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы по отдельности.

Так, стало известно, что Джонсон внесет на рассмотрение Конгресса пакет, в который войдет финансирование помощи Украины и защиты границ.

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