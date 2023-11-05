Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с РФ, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью NBC News.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ", - заявил он.

Он отметил, что нет никакой альтернативы.

"Какая альтернатива? Ее нет, потому что дело не только в Украине, это вопрос безопасности и Европы. Путин пойдет дальше, нападет на страны НАТО...Одна из альтернатив, которую я слышал: дать Путину то что он хочет? Что это значит? Отдать 30% нашей земли?", - добавил он.

При этом Зеленский опроверг недавние заявления американских военных, других союзников и даже главнокомандующего ВСУ о том, что война зашла в тупик после 20 месяцев ожесточенных боев.

"Они думали, что одолеют нас, но этого не произошло. Я не думаю, что это тупик", - сказал Зеленский.

Подобная позиция, а также последствия комментариев Залужного, возможно, повлияли на решение Зеленского на прошлой неделе уволить командующего Силами специальных операций Украины и заменить его полковником, который, по словам президента, "сможет придать подразделению большую мощь".

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

На днях в издании The Economist появилась статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, ситуация на фронте зашла в тупик и сейчас ни одна из сторон не может продвигаться, поскольку одинакового технологически оснащена. Он отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Как отметило издание Politico, статья Валерия Залужного разожгла "партийные страсти" в американском Конгрессе, а в Белом доме заявили о важности продолжения поддержки Украины.

ВСУ ударили по ракетоносителю РФ

Вчера, 4 ноября, Вооруженные силы нанесли удар по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив", который расположен в Керчи. Через некоторое время информация о поражении была подтверждена СтратКомом. Согласно данным "Крымского ветра", ВСУ ударили именно по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также поблагодарил пилотов за успешные удары.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Удары по Крыму

В конце октября стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

Из-за украинских ударов по Крыму российское командование перебрасывает корабли Черноморского флота РФ из Севастополя в другие порты.

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