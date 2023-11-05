ua en ru
Вс, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский объяснил, как Запад может помогать Украине

Воскресенье 05 ноября 2023 18:19
UA EN RU
Зеленский объяснил, как Запад может помогать Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Западные партнеры могут помочь Украине дополнительными ПВО, оружием и боеприпасами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью NBC News.

"Во-первых, с дополнительными ПВО, наши люди вернутся домой, экономика улучшится, наш ВВП увеличится. Европейские страны, G7, США начали работать с (замороженными, - ред.) российскими активами", - заявил он.

По словам Зеленского, если Украина будет иметь даже только проценты с российских активов - 300 миллионов долларов, то Киев сможет закрыть половину дыры в бюджете.

"Во-вторых, есть вопросы среди американского общества относительно оружия. Окей, давайте его изготавливать вместе. Это будет win-win. В-третьих, если вы не можете дать финансовую поддержку, дайте кредит, мы отдадим деньги после войны. И, в-четвертых, мы можем покупать боеприпасы у американских компании, просто позвольте это", - добавил он.

Проблемы с боеприпасами

В конце зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине миллион снарядов.

Помимо прямых поставок из составов стран-членов ЕС также организованы совместные закупки снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Призыва не будет. Минобороны решило набирать людей в армию по-новому
Призыва не будет. Минобороны решило набирать людей в армию по-новому
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше