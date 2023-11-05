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Зеленский назвал Путина чертовым террористом

Воскресенье 05 ноября 2023 19:23
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Зеленский назвал Путина чертовым террористом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "чертовым террористом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью NBC News.

"Война забирает лучших из нас. Лучших героев - мужчин, женщин, детей. Но Украина не готова отдать свою свободу этому чертовому террористу Путину. Вот так. Вот почему мы боремся", - заявил он.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе". Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину мирные переговоры с Россией.

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