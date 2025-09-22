Новая реальность заставляет действовать: в Польше обсуждают серьезные изменения в армии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос центра United Surveys для интернет-издания Wirtualna Polska .

Большинство граждан Польши - 50,5% - выступает за восстановление срочной военной службы, мотивируя это обострением международной ситуации. Против возвращения обязательной службы высказались 40,6% респондентов.

Опрос проводился 13-15 сентября 2025 года смешанным способом на выборке из 1000 взрослых граждан Польши.

Участники должны были ответить на вопрос: "Должна ли в связи с нынешней международной ситуацией в Польше быть восстановлена срочная служба?"

Срочная военная служба в Польше была отменена в 2008 году, после чего страна перешла на контрактную систему комплектования армии. Однако современные геополитические вызовы, включая угрозы в регионе и рост напряженности на восточной границе ЕС, заставляют общество переосмыслить необходимость возвращения обязательной подготовки молодежи к службе.

Результаты опроса отражают широкие дискуссии в польском обществе относительно безопасности страны. Вопрос восстановления срочной службы обсуждается на фоне усиления военного сотрудничества с НАТО и недавнего патрулирования воздушного пространства Польши британскими истребителями.