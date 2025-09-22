Нова реальність змушує діяти: у Польщі обговорюють серйозні зміни у армії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування центру United Surveys для інтернет-видання Wirtualna Polska .

Більшість громадян Польщі - 50,5% - виступає за відновлення строкової військової служби, мотивуючи це загостренням міжнародної ситуації. Проти повернення обов’язкової служби висловилися 40,6% респондентів.

Опитування проводилося 13–15 вересня 2025 року змішаним способом на вибірці з 1000 дорослих громадян Польщі.

Учасники мали відповісти на запитання: «Чи у зв’язку з нинішньою міжнародною ситуацією в Польщі має бути відновлено строкову службу?»

Строкову військову службу в Польщі було скасовано у 2008 році, після чого країна перейшла на контрактну систему комплектування армії. Проте сучасні геополітичні виклики, включно із загрозами у регіоні та зростанням напруженості на східному кордоні ЄС, змушують суспільство переосмислити необхідність повернення обов’язкової підготовки молоді до служби.

Результати опитування відображають широкі дискусії у польському суспільстві щодо безпеки країни. Питання відновлення строкової служби обговорюється на тлі посилення військової співпраці з НАТО та недавнього патрулювання повітряного простору Польщі британськими винищувачами.