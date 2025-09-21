ua en ru
Британские самолеты НАТО начали патрулирование неба над Польшей

Польша, Воскресенье 21 сентября 2025 04:19
Британские самолеты НАТО начали патрулирование неба над Польшей Фото: истребители Eurofighter (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Британские истребители Eurofighter начали патрулирование польского неба в рамках миссии НАТО по обороне воздушного пространства после недавних нарушений со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, эта операция является четким сигналом для Москвы: "Воздушное пространство НАТО будет защищено".

Итак, в пятницу вечером два истребителя Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании вылетели с военной базы на востоке Англии. Они патрулировали польское небо, чтобы сдержать и отразить возможные угрозы со стороны России, включая БПЛА. Оба самолета успешно вернулись в Великобританию рано утром субботы, 20 сентября.

Британское правительство подчеркнуло, что миссия стала ответом на "самое существенное нарушение" воздушного пространства НАТО со стороны президента России Владимира Путина с начала его незаконной полномасштабной войны в Украине.

Готовность и мобильность ВВС Великобритании

Главнокомандующий Воздушных сил Великобритании, маршал авиации Харв Смит, отметил, что британские истребители работают вместе с союзниками на восточном фланге НАТО.

"Мы остаемся мобильными, интегрированными и готовыми проектировать авиационную мощь на расстояние", - заявил он.

Британское правительство также подтвердило намерение увеличить расходы на оборону до 2,6% ВВП до апреля 2027 года, демонстрируя готовность поддерживать безопасность Европы вместе с США. Ранее американский президент Дональд Трамп критиковал европейские страны за недостаточное финансирование обороны и чрезмерную зависимость от Соединенных Штатов.

Рост напряженности в Европе

Миссия Великобритании над Польшей происходит на фоне обострения напряженности в других регионах Европы.

Например, НАТО-член Эстония сообщила в пятницу, 19 сентября, что три российских военных самолета нарушили ее воздушное пространство в течение 12 минут в "беспрецедентно дерзком" инциденте.

Министр обороны Великобритании Джон Хили осудил эти действия, отметив, что "последняя безрассудная и опасная деятельность России стала третьим нарушением воздушного пространства НАТО за последние дни".

В НАТО и ЕС сразу же резко ответили на вторжение МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

