Новая провокация: россияне залетели в Литву, на перехват поднимали истребители НАТО

"23 октября, около 18:00, Воздушные силы Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи Кибартая - самолет Су-30 Российской Федерации и самолет-заправщик Ил-78", - сказано в сообщении.

Предполагается, что самолеты РФ проводили учения по дозаправке в Калининградской области РФ. Россияне нарушили воздушное пространство Литвы и пролетели примерно 700 метров, в целом пробыв в этой зоне около 18 секунд.

"В ответ на инцидент на место нарушения были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon Воздушных сил Испании, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО, и сейчас осуществляют воздушное патрулирование на месте инцидента", - добавили в министерстве.

На инцидент уже отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что министерство иностранных дел вызовет представителей РФ и выразит протест относительно этого инцидента.

"Этим вечером российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Это является вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейских сил противовоздушной обороны", - отметил он.