Автогражданка для ветеранов: в Кабмине рассказали о важном нововведении
Кабинет министров Украины утвердил нововведение, согласно которому государство будет компенсировать ветеранам 50% стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Отдельно, решили, что государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны", - отметила премьер-министр Украины.
Свириденко также добавила, что рада видеть слаженную работу министерств относительно того, чтобы каждый ветеран имел возможность восстановиться и реализовать себя.
Сколько сейчас стоит автогражданка
Ранее РБК-Украина писало, что с 1 января 2025 года в Украине вступили в силу новые правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО).
Согласно новому закону №3720-ІХ, отменено государственное регулирование цен на полисы, что позволяет страховым компаниям самостоятельно определять тарифы на основе оценки рисков. Это может привести к росту стоимости полисов на 25-30%.
Также отметим, что в апреле Рада поддержала законопроект, по которому ветеранам и людям с инвалидностью из-за войны будут компенсировать расходы на автогражданку.
Закон предусматривал 100% компенсацию стоимости автогражданки для этих категорий украинцев:
- 50% стоимости, как и сейчас, компенсирует МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины);
остальные 50% будет покрывать государство из бюджета.