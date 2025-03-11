Правила автогражданки в Украине существенно обновили: платить придется больше

С 2025 года в Украине изменили правила для автострахования. Стоимость полисов теперь будет зависеть не только от государственных норм, но и от конкуренции между страховыми компаниями, которые будут самостоятельно оценивать риски.

О том, какие нормы автострахования ввели в Украине и сколько будут стоить полисы, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу закон № 3720-ІХ "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Как отмечается, этот закон предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страховой суммы до уровней, соответствующих европейским стандартам

Что предусматривает новый закон об автостраховании

Новый закон отменяет государственное регулирование цен на полисы автогражданской ответственности, вводя индивидуальный подход к определению стоимости для каждого страхователя. Также внедряется обязательная модель прямого урегулирования убытков, что позволяет потерпевшему обращаться за урегулированием страхового события непосредственно в свою страховую компанию.

Этот закон усилит защиту водителей и пострадавших в ДТП, однако может привести к повышению стоимости полисов. Такое повышение обусловлено увеличением выплат, отменой франшизы и индивидуальным подходом к ценообразованию.

В частности, закон № 3720-ІХ предусматривает ряд существенных изменений:

Увеличение сумм компенсаций : Теперь можно получить до 250 тыс. гривен на ремонт автомобиля и до 500 тыс. гривен на лечение пострадавших в ДТП.

Отмена франшизы : Страховая компания обязана полностью возмещать убытки без вычета средств с виновника ДТП, то есть виновник больше не должен будет платить определенную сумму, указанную в договоре.

Обязательное автострахование для участников боевых действий и лиц с инвалидностью : Введена значительная скидка - 50% стоимости полиса.

Изменение порядка возмещения убытков: Страховка покрывает ремонт без учета износа автомобиля, а компания может оплатить ремонт непосредственно на официальной СТО.

С 2025 года также вводится система мониторинга наличия полисов автогражданской ответственности через камеры наблюдения, которые контролируют скорость. Количество штрафов может быть неограниченным, ведь при каждой остановке полицией водитель без страховки будет обязан оплатить штраф.

Владельцы автомобилей, которые получили полис автострахования до 31 декабря 2024 года, не обязаны покупать новый полис – их страховка останется в силе до завершения срока действия. Однако компенсация в случае ДТП по "старому" полису будет осуществляться в соответствии с требованиями предыдущего закона об автогражданке.

Ранее пострадавшая в ДТП сторона должна была обращаться за возмещением в страховую компанию виновника. Однако новый закон вводит обязательное прямое урегулирование убытков между страховыми компаниями. Это означает, что в случае ДТП пострадавший водитель сможет обратиться непосредственно в свою страховую компанию, а не к виновнику. Важно, чтобы страховщик был участником договора о прямом возмещении убытков для того, чтобы реализовать эту возможность.

Согласно новым изменениям, отменяется лимит страхового возмещения по Европротоколу, что означает возможность получения большей компенсации без участия полиции. Однако Национальный банк Украины может впоследствии установить новый лимит, если возникнет такая необходимость.

Сколько стоят новые полисы автогражданки

Из-за отмены регулирования цен на автогражданку и увеличения лимитов выплат стоимость страхования существенно возрастет. Некоторые страховые компании уже представили новые тарифы, и в отдельных случаях цена может вырасти вдвое.

Кроме этого, ранее некоторые категории граждан, например, участники боевых действий или люди с инвалидностью, могли не оформлять автогражданку, но сейчас она является обязательной для всех. Однако льготные категории могут приобрести полис с 50% скидкой. Важно помнить, что если автомобилем льготника пользуется лицо, которое не имеет льгот, оно должно заключить отдельный договор страхования.

Стоимость автогражданки зависит от нескольких ключевых факторов, таких как тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовик, мотоцикл и т.д.), объем двигателя и регион регистрации владельца авто. Например, чем больше объем двигателя, тем выше стоимость страховки. Кроме того, возраст водителя также влияет на цену полиса: для молодых водителей (до 25 лет) и лиц пожилого возраста (старше 65 лет) стоимость обычно выше, поскольку эти группы считаются более рискованными из-за статистики ДТП. Эти принципы соответствуют международной практике автострахования.

Чтобы рассчитать приблизительную стоимость автогражданки, мы использовали специальный калькулятор, указав городом регистрации Киеве, а объем двигателя автомобиля – до 1600 см³. Соответственно следующие компании предлагают страхование автотранспорта на год по таким ценам:

UNIQA – 4 109 гривен (для водителя возрастом от 18 лет без предельной планки 10 227 гривен).

INGO – 4 568 гривен.

Эталон – 4 589 гривен.

USG – 4 701 гривна.

ТАС – 4880 гривен.

VUSO – 5 356 гривен.

Все указанные автогражданки включают от 4 до 7 опций, среди которых ремонт без учета износа на станциях технического обслуживания страховых компаний, покрытие ответственности за имущество до 250 тыс. гривен и покрытие ответственности за здоровье до 500 тыс. гривен. Выбирая страховку, важно учитывать не только ее стоимость, но и скорость получения выплат, что может быть ключевым в случае необходимости быстрого урегулирования убытков.

Средний срок получения выплат по автогражданке в Украине обычно составляет от 5 до 15 рабочих дней, в зависимости от сложности случая и правил конкретной страховой компании. Важно внимательно изучать условия договора страхования, поскольку некоторые компании предлагают ускоренные выплаты за дополнительную плату или при определенных условиях (например, при обращении в партнерские СТО).