"Новая почта" закрывает старое приложение? Что говорят в компании

14:13 20.05.2026 Ср
2 мин
Оператор, вероятно, завершает техническую синхронизацию для окончательного перевода клиентов на обновленную платформу
aimg Ольга Завада
Старое приложение НП используют более 6 миллионов клиентов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинский логистический оператор "Новая почта", вероятно, принял решение полностью отключить первую версию своего мобильного приложения, которая работала на рынке с 2012 года. Со временем всем клиентам придется окончательно перейти на новое программное обеспечение

По данным разработчиков, несмотря на устарелость первой версии цифрового сервиса, созданной еще 14 лет назад, ее продолжают активно использовать около 6 миллионов клиентов. Кроме того, еще 700 000 пользователей пока держат на своих смартфонах обе версии программы одновременно.

Руководитель группы развития мобильного приложения Андрей Андреев в комментарии Forbes отметил, что со временем устаревший софт полностью перестанет работать, однако конкретной даты пока нет.

Создание и запуск актуальной версии платформы, в которую компания вложила не менее 1,7 миллиона долларов, происходили поэтапно: сначала в феврале 2023 года ее представили для европейского рынка, а в сентябре 2024-го официально запустили внутри Украины.

За два года приложение загрузили более 5 миллионов раз только на устройства с ОС Android.

Преимущества нового приложения

Во втором поколении мобильного приложения разработчики существенно расширили функционал и оптимизировали процессы самообслуживания клиентов.

Ключевые улучшения:

Мониторинг перемещения: инструмент отслеживания отправлений теперь позволяет наблюдать за движением посылки на карте в режиме реального времени, а не только фиксировать ее прибытие на сортировочные терминалы или депо.

Пользователям упростили процесс дистанционного управления накладными непосредственно через интерфейс смартфона. В частности, стало значительно легче переоформить отправление на другого человека или изменить конечного получателя непосредственно в почтовом отделении.

Добавим, что еще в начале года Новая Почта в Threads подтвердила, что со временем старое мобильное приложение перестанет функционировать.

