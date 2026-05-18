Депутат Безуглая потратила 4000 долларов на ИИ-компьютер: для каких задач его будут использовать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в официальном Telegram-канале парламентария.

Депутат приобрела устройство, которое назвала "Афина", чтобы обеспечить полную конфиденциальность при работе с информацией. Поскольку его стоимость составляет около 4 000 долларов, она отметила, что обязательно задекларирует устройство в своей финансовой отчетности.

"Решилась на покупку ИИ-компьютера для офиса. Прежде всего, чтобы обрабатывать данные с помощью ИИ локально, без облачных подписок. Этот компьютер недешевый, но безопасность наших с вами данных имеет цену, и все, кто со мной работают, могут быть уверены, что в моем офисе ценится конфиденциальность, а личные обращения граждан или деликатные военные разработки и обновления не сливают тихо в ChatGPT", - отметила Марьяна Безуглая.

Сначала был Proton

До приобретения локальной станции нардеп преимущественно использовала облачный ИИ-сервис от компании Proton. По ее словам, этот инструмент значительно проще предложений лидеров рынка, однако привлекает понятной политикой безопасности и сквозным шифрованием, аналогичным алгоритмам защиты в мессенджерах WhatsApp или Signal.

Впрочем, Безуглая подчеркнула, что Proton не способен выполнять агентские функции или обеспечивать глубокую автоматизацию, когда цифровому ассистенту необходимо предоставить проактивное поведение или прямое управление файловыми системами. Какая именно локальная модель будет развернута на новом компьютере, депутат не уточнила.

Технические преимущества над архитектурой Apple

Парламентарий продемонстрировала осведомленность в современных технологиях, описав аппаратную часть устройства и сравнив ее с решениями от Apple. По ее оценке, топовые ноутбуки американского бренда являются более быстрыми в обычных задачах, однако оказываются слабыми, когда речь идет о запуске больших локальных моделей и сохранении объемных массивов информации.

"Компьютер имеет процессор NVIDIA® GB10 Grace Grace Blackwell Superchip со 128 гигабайтами объединенной памяти. Установлена NVIDIA DGX OS на базе Ubuntu. Это проект Ubuntu on ARM, системы для ARM-архитектуры, которую использует и новый процессор NVIDIA. Он выпущен как решение для локального запуска ИИ, близкое по концепции к процессорам Apple Silicon в MacBook и iPhone", - пояснила Безуглая.

Депутат похвасталась обновкой для своего офиса (фото: телеграм-канал Марьяны Безуглой)

Спецификации ASUS Ascent GX10

Согласно официальным техническим данным компании ASUS, модель Ascent GX10 разработана как компактная, но сверхмощная рабочая станция. Устройство имеет габариты 150x 150x51 мм и весит всего 1,48 кг.

Аппаратное обеспечение мини-ПК включает в себя:

Твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 5.0 емкостью 1 ТБ или 4 ТБ;

Беспроводные модули AW-EM637 Wi-Fi 7 (Gig+) и Bluetooth 5.4 2*2;

Высокоскоростное 10-гигабитное сетевое соединение;

Интерфейсы: 3 разъема USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Гбит/с) с поддержкой стандарта DisplayPort 2.1, дополнительный порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, видеовыход HDMI 2.1;

Сетевой адаптер NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC для оптимизации ИИ-вычислений.

Напоследок Марьяна Безуглая отметила, что будет осваивать новые технологии вместе с помощниками исключительно в направлении осознанной модерации, а также пообещала регулярно делиться впечатлениями от дальнейшей эксплуатации компьютера "Афина".