"Нова пошта" закриває старий застосунок? Що кажуть у компанії

14:13 20.05.2026 Ср
2 хв
Оператор, ймовірно, завершує технічну синхронізацію для остаточного переведення клієнтів на оновлену платформу
aimg Ольга Завада
Старий застосунок НП використовують понад 6 мільйонів клієнтів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Український логістичний оператор "Нова пошта", ймовірно, ухвалив рішення повністю відключити першу версію свого мобільного застосунку, яка працювала на ринку з 2012 року. З часом усім клієнтам доведеться остаточно перейти на нове програмне забезпечення

За даними розробників, попри застарілість першої версії цифрового сервісу, створеної ще 14 років тому, її продовжують активно використовувати близько 6 мільйонів клієнтів. Крім того, ще 700 000 користувачів наразі тримають на своїх смартфонах обидві версії програми одночасно.

Керівник групи розвитку мобільного застосунку Андрій Андрєєв у коментарі Forbes зазначив, що з часом застарілий софт повністю перестане працювати, однак конкретної дати наразі немає.

Створення та запуск актуальної версії платформи, в яку компанія вклала щонайменше 1,7 мільйона доларів, відбувалися поетапно: спочатку у лютому 2023 року її презентували для європейського ринку, а у вересні 2024-го офіційно запустили всередині України.

За два роки застосунок завантажили понад 5 мільйонів разів лише на пристрої з ОС Android.

Переваги нового застосунку

У другому поколінні мобільного додатка розробники суттєво розширили функціонал та оптимізували процеси самообслуговування клієнтів.

Ключові покращення:

Моніторинг переміщення: інструмент відстеження відправлень тепер дозволяє спостерігати за рухом посилки на карті в режимі реального часу, а не лише фіксувати її прибуття на сортувальні термінали чи депо.

Користувачам спростили процес дистанційного керування накладними безпосередньо через інтерфейс смартфона. Зокрема, стало значно легше переоформити відправлення на іншу людину або змінити кінцевого отримувача безпосередньо у поштовому відділенні.

Додамо, що ще на початку року Нова Пошта у Threads підтвердила, що з часом старий мобільний застосунок перестане функціонувати.

