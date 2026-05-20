Смарт-очки Android XR: что умеет экосистема Google, Samsung и Qualcomm

Google официально анонсировал выпуск первых коммерческих моделей умных очков Android XR. Экосистема создана в партнерстве с компаниями Samsung и Qualcomm, а дизайн первых потребительских оправ разработан совместно с известными брендами оптики Gentle Monster и Warby Parker.

Проект, разработку которого Google впервые объявила еще в декабре 2025 года, разделили на две категории устройств. Первый вариант - это аудиоочки, оснащенные встроенными динамиками и голосовым ассистентом.

Вторая, более продвинутая категория, дополнительно получит интегрированные дисплеи, которые будут отображать контекстную информацию и подсказки непосредственно перед глазами пользователя.

Модель Gentle Monster (скриншот: Google)

Активация искусственного интеллекта происходит с помощью голосовой команды "Hey Google" или через прикосновение к сенсорной панели на дужке оправы.

Благодаря интеграции Gemini смарт-очки способны:

распознавать и анализировать объекты , на которые смотрит пользователь, и отвечать на вопросы о них;

, на которые смотрит пользователь, и отвечать на вопросы о них; взаимодействовать с мобильными приложениями на смартфоне в фоновом режиме;

на смартфоне в фоновом режиме; выполнять многоэтапные задачи (например, полностью сформировать заказ кофе через службу доставки, оставив пользователю лишь финальный клик подтверждения).

Функции навигации, съемки и синхронного перевода

Отдельное внимание в Android XR уделили навигационным возможностям. Очки способны прокладывать пошаговые маршруты, ориентируясь на направление взгляда человека.

ИИ-помощник может самостоятельно предлагать интересные места поблизости, добавлять новые остановки к актуальному маршруту и принимать голосовые команды.

Также устройства поддерживают

отправку сообщений "без рук",

съемку фотографий и видео с помощью голосовых запросов,

работу с фирменными ИИ-инструментами (в частности, редактором Nano Banana для удаления лишних объектов или ретуши кадров).

Очки имеют функцию синхронного перевода речи в реальном времени, которая при воспроизведении сохраняет уникальный тон и индивидуальные характеристики голоса спикера.

Модель Warby Parker (скриншот: Google)

Технические особенности

Оба варианта смарт-очков получат аккумуляторы емкостью не менее 0,37 Вт-ч. Также корпуса устройств будут иметь легкую базовую защиту от брызг воды и пыли, однако полноценного класса водонепроницаемости уровня IP67 или выше в первом поколении ожидать не стоит.