Смарт-очки Android XR: что умеет экосистема Google, Samsung и Qualcomm
Google официально анонсировал выпуск первых коммерческих моделей умных очков Android XR. Экосистема создана в партнерстве с компаниями Samsung и Qualcomm, а дизайн первых потребительских оправ разработан совместно с известными брендами оптики Gentle Monster и Warby Parker.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.
Проект, разработку которого Google впервые объявила еще в декабре 2025 года, разделили на две категории устройств. Первый вариант - это аудиоочки, оснащенные встроенными динамиками и голосовым ассистентом.
Вторая, более продвинутая категория, дополнительно получит интегрированные дисплеи, которые будут отображать контекстную информацию и подсказки непосредственно перед глазами пользователя.
Модель Gentle Monster (скриншот: Google)
Активация искусственного интеллекта происходит с помощью голосовой команды "Hey Google" или через прикосновение к сенсорной панели на дужке оправы.
Благодаря интеграции Gemini смарт-очки способны:
- распознавать и анализировать объекты, на которые смотрит пользователь, и отвечать на вопросы о них;
- взаимодействовать с мобильными приложениями на смартфоне в фоновом режиме;
- выполнять многоэтапные задачи (например, полностью сформировать заказ кофе через службу доставки, оставив пользователю лишь финальный клик подтверждения).
Функции навигации, съемки и синхронного перевода
Отдельное внимание в Android XR уделили навигационным возможностям. Очки способны прокладывать пошаговые маршруты, ориентируясь на направление взгляда человека.
ИИ-помощник может самостоятельно предлагать интересные места поблизости, добавлять новые остановки к актуальному маршруту и принимать голосовые команды.
Также устройства поддерживают
- отправку сообщений "без рук",
- съемку фотографий и видео с помощью голосовых запросов,
- работу с фирменными ИИ-инструментами (в частности, редактором Nano Banana для удаления лишних объектов или ретуши кадров).
Очки имеют функцию синхронного перевода речи в реальном времени, которая при воспроизведении сохраняет уникальный тон и индивидуальные характеристики голоса спикера.
Модель Warby Parker (скриншот: Google)
Технические особенности
Оба варианта смарт-очков получат аккумуляторы емкостью не менее 0,37 Вт-ч. Также корпуса устройств будут иметь легкую базовую защиту от брызг воды и пыли, однако полноценного класса водонепроницаемости уровня IP67 или выше в первом поколении ожидать не стоит.