ИИ в Shorts и защита от цифровых клонов: как изменится YouTube после обновления

YouTube интегрирует ряд ИИ-функций для улучшения поиска контента и защиты авторов от цифровых подделок. Компания внедряет интеллектуального помощника, добавляет новую нейросеть в редактор Shorts и открывает инструмент автоматического обнаружения дипфейков.

Трансформация поисковых алгоритмов Google коснулась внутренней системы видеохостинга - сервис получил функцию Ask YouTube. Новый инструмент позволяет пользователям отходить от стандартного поиска по ключевым словам и вводить длинные, детализированные запросы.

Например, система сможет обработать фразы вроде "как научить ребенка кататься на велосипеде" или "обзоры от блогеров на уютные игры перед сном".

ИИ-помощник поддерживает ведение диалога, так что пользователи могут задавать уточняющие вопросы для максимальной персонализации результатов выдачи.

Вместо обычного списка роликов алгоритм самостоятельно анализирует базу данных, комбинирует соответствующие короткие видео Shorts и классические длинные горизонтальные видео, после чего формирует короткую текстовую справку вместе с подборкой ссылок.

Сейчас функция доступна в тестовом режиме для платных подписчиков YouTube Premium на компьютерах в США.

Интеграция модели Gemini Omni в Shorts и приложение Create

Google интегрирует свою новую мультимодальную ИИ-модель Gemini Omni непосредственно в инструменты создания контента. Нейросеть появится в функции YouTube Shorts Remix и в отдельном мобильном приложении для редактирования видео YouTube Create.

По словам разработчиков, интеграция Gemini Omni позволит системе "лучше понимать намерения автора во время монтажа".

Алгоритм берет на себя сложные технические процессы:

автоматически корректирует аудиодорожки,

сопоставляет видеоряд при склейке разных фрагментов

помогает сглаживать переходы.

В компании отмечают, что внедряют ИИ осторожно и без акцента на полностью сгенерированных роликах, поскольку другие технологические компании (в частности Meta и OpenAI) ранее сталкивались с неоднозначной реакцией аудитории на подобные инструменты, из-за чего OpenAI даже закрыла свою платформу для создания ИИ-видео Sora.

Автоматическая защита авторов от ИИ-двойников

Для борьбы с несанкционированным использованием внешности YouTube расширяет доступ к своему фирменному инструменту распознавания образов (likeness-detection tool). Теперь воспользоваться функцией защиты смогут все авторы контента в возрасте от 18 лет.

Алгоритм в фоновом режиме сканирует загруженные на платформу видео и выявляет случаи создания дипфейков или незаконного клонирования лиц реальных блогеров с помощью искусственного интеллекта.

Если система зафиксирует злоупотребление или искажение информации, пострадавший автор имеет право отправить упрощенный запрос на немедленное удаление этого видеоролика с платформы.

Поскольку инструмент только выходит на широкий рынок, реальную эффективность модерации дипфейков эксперты смогут оценить со временем.