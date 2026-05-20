"Новая почта" закрывает старое приложение? Что говорят в компании

Украинский логистический оператор "Новая почта", вероятно, принял решение полностью отключить первую версию своего мобильного приложения, которая работала на рынке с 2012 года. Со временем всем клиентам придется окончательно перейти на новое программное обеспечение

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

По данным разработчиков, несмотря на устарелость первой версии цифрового сервиса, созданной еще 14 лет назад, ее продолжают активно использовать около 6 миллионов клиентов. Кроме того, еще 700 000 пользователей пока держат на своих смартфонах обе версии программы одновременно.

Руководитель группы развития мобильного приложения Андрей Андреев в комментарии Forbes отметил, что со временем устаревший софт полностью перестанет работать, однако конкретной даты пока нет.

Создание и запуск актуальной версии платформы, в которую компания вложила не менее 1,7 миллиона долларов, происходили поэтапно: сначала в феврале 2023 года ее представили для европейского рынка, а в сентябре 2024-го официально запустили внутри Украины.

За два года приложение загрузили более 5 миллионов раз только на устройства с ОС Android.

Преимущества нового приложения

Во втором поколении мобильного приложения разработчики существенно расширили функционал и оптимизировали процессы самообслуживания клиентов.

Ключевые улучшения:

Мониторинг перемещения: инструмент отслеживания отправлений теперь позволяет наблюдать за движением посылки на карте в режиме реального времени, а не только фиксировать ее прибытие на сортировочные терминалы или депо.

Пользователям упростили процесс дистанционного управления накладными непосредственно через интерфейс смартфона. В частности, стало значительно легче переоформить отправление на другого человека или изменить конечного получателя непосредственно в почтовом отделении.

Добавим, что еще в начале года Новая Почта в Threads подтвердила, что со временем старое мобильное приложение перестанет функционировать.