Новая гонка США и Китая: как война в Украине изменила видение космоса в мире

Война в Украине кардинально изменила отношение мира к космосу. Если раньше космические программы ассоциировались преимущественно с наукой и исследованиями, то теперь все больше стран рассматривают орбиту как будущее поле военного противостояния.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный научный сотрудник, экс-директор Института космических исследований НАНУ Олег Федоров .

Война в Украине изменила космическую политику мира

По словам Федорова, именно война в Украине стала одним из ключевых факторов, который заставил ведущие государства пересмотреть свои подходы к космическим технологиям.

"Украинская война очень сильно повлияла на видение различных государств на перспективы военных космических технологий. И это не только изменение взглядов, это уже документы и конкретные решения", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас мир фактически наблюдает новую гонку за доминирование в космосе, прежде всего между США и Китаем. При этом европейские страны, по его словам, начинают переживать из-за возможного технологического отставания.

США готовят орбитальную инфраструктуру для войны

Федоров отметил, что Соединенные Штаты уже взяли курс на создание орбитальной инфраструктуры, которая позволит быстро реагировать на потенциальные угрозы со стороны Китая и России.

По его словам, в США все больше внимания уделяют не просто запуску ракет или спутников, а именно военным технологиям в космосе.

"Сейчас все орбитальные и лунные проекты затачиваются на противоспутниковые средства, новейшие телекоммуникации, разведку, радиоэлектронное противодействие", - пояснил ученый.

Он также обратил внимание, что американская сторона активно привлекает частный бизнес к развитию военных космических программ.

Россия тоже работает над боевыми спутниками

По словам Федорова, Россия также активно занимается развитием военных космических технологий. Он добавляет, что значительная часть таких программ остается закрытой, однако тенденция к милитаризации космоса уже очевидна.

Он отметил, что похожие процессы происходят и в Европе. В частности, в европейской космической политике уже появился принцип: "нет обороны без космоса, и нет космоса без обороны".

Что происходит с украинской космической отраслью

Отдельно Федоров прокомментировал и состояние украинской космической сферы. По его словам, Украина потеряла значительную часть технологий, которые имела раньше, а восстановление отрасли пока не стало государственным приоритетом.

В то же время он отметил, что отдельные украинские команды продолжают работать над спутниковыми проектами в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, студенты и специалисты Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского участвуют в создании демонстрационных спутников.

Однако, по словам ученого, о собственных телекоммуникационных спутниках речь пока не идет.

Он напомнил, что Украина ранее создавала спутники серии "Сич" для космического наблюдения, а проект телекоммуникационного спутника "Лыбидь" завершился неудачей.

Украине нужна новая космическая стратегия

Федоров считает, что для восстановления космической отрасли Украине прежде всего нужно четкое государственное видение. По его словам, страна имеет объективную потребность в космических технологиях, однако сейчас усилия различных структур остаются распыленными.

Также, по мнению эксперта, Украине необходимо провести аудит предприятий, производственных мощностей и кадрового потенциала, поскольку за годы войны отрасль понесла значительные потери.