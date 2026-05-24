Нова гонка США та Китаю: як війна в Україні змінила бачення космосу у світі

Війна в Україні кардинально змінила ставлення світу до космосу. Якщо раніше космічні програми асоціювалися переважно з наукою та дослідженнями, то тепер дедалі більше країн розглядають орбіту як майбутнє поле військового протистояння.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив головний науковий співробітник, екс-директор Інституту космічних досліджень НАНУ Олег Федоров .

Головне: Зміна парадигми: Війна в Україні кардинально змінила ставлення світу до космосу - орбіту більше не сприймають суто як науковий майданчик, а як майбутнє поле бою.

Війна в Україні кардинально змінила ставлення світу до космосу - орбіту більше не сприймають суто як науковий майданчик, а як майбутнє поле бою. Нова гонка супердержав: На тлі українського досвіду розгортається жорстке космічне протистояння за домінування між США та Китаєм.

На тлі українського досвіду розгортається жорстке космічне протистояння за домінування між США та Китаєм. Орбітальна підготовка США: США разом із приватним бізнесом активно розбудовують військову інфраструктуру для швидкої протидії загрозам з боку КНР та Росії.

США разом із приватним бізнесом активно розбудовують військову інфраструктуру для швидкої протидії загрозам з боку КНР та Росії. Пріоритет на мілітаризацію: Новітні космічні та місячні проєкти світових лідерів тепер заточуються під розвідку, РЕБ та створення протисупутникових засобів.

Війна в Україні змінила космічну політику світу

За словами Федорова, саме війна в Україні стала одним із ключових факторів, який змусив провідні держави переглянути свої підходи до космічних технологій.

"Українська війна дуже сильно вплинула на бачення різних держав на перспективи воєнних космічних технологій. І це не лише зміна поглядів, це вже документи й конкретні рішення", - зазначив він.

Експерт наголосив, що зараз світ фактично спостерігає нову гонку за домінування в космосі, насамперед між США та Китаєм. При цьому європейські країни, за його словами, починають переживати через можливе технологічне відставання.

США готують орбітальну інфраструктуру для війни

Федоров зазначив, що Сполучені Штати вже взяли курс на створення орбітальної інфраструктури, яка дозволить швидко реагувати на потенційні загрози з боку Китаю та Росії.

За його словами, у США дедалі більше уваги приділяють не просто запуску ракет чи супутників, а саме військовим технологіям у космосі.

"Зараз усі орбітальні та місячні проєкти заточуються на протисупутникові засоби, новітні телекомунікації, розвідку, радіоелектронну протидію", - пояснив науковець.

Він також звернув увагу, що американська сторона активно залучає приватний бізнес до розвитку військових космічних програм.

Росія теж працює над бойовими супутниками

За словами Федорова, Росія також активно займається розвитком військових космічних технологій. Він додає, що значна частина таких програм залишається закритою, однак тенденція до мілітаризації космосу вже очевидна.

Він зазначив, що схожі процеси відбуваються і в Європі. Зокрема, у європейській космічній політиці вже з’явився принцип: "немає оборони без космосу, і немає космосу без оборони".

Що відбувається з українською космічною галуззю

Окремо Федоров прокоментував і стан української космічної сфери. За його словами, Україна втратила значну частину технологій, які мала раніше, а відновлення галузі поки не стало державним пріоритетом.

Водночас він зазначив, що окремі українські команди продовжують працювати над супутниковими проєктами у співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема, студенти та фахівці Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського беруть участь у створенні демонстраційних супутників.

Однак, за словами науковця, про власні телекомунікаційні супутники наразі не йдеться.

Він нагадав, що Україна раніше створювала супутники серії "Січ" для космічного спостереження, а проєкт телекомунікаційного супутника "Либідь" завершився невдачею.

Україні потрібна нова космічна стратегія

Федоров вважає, що для відновлення космічної галузі Україні насамперед потрібне чітке державне бачення. За його словами, країна має об’єктивну потребу у космічних технологіях, однак зараз зусилля різних структур залишаються розпорошеними.

Також, на думку експерта, Україні необхідно провести аудит підприємств, виробничих потужностей та кадрового потенціалу, оскільки за роки війни галузь зазнала значних втрат.