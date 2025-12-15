Новая глава британской MI6 сделала предупреждение Путину по Украине, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

В своей первой речи новая руководительница MI6 заявила о непоколебимой поддержке Киева, поскольку США настаивают на территориальных уступках.

"Путин не должен сомневаться, наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем в интересах Украины, будет продолжаться", - сказала Метревели.

"Экспорт хаоса - это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты", - добавила она.

Метревели отметила, что правила войны теперь переписываются Россией и другими враждебными игроками, и что мир сталкивается с новой "эпохой неопределенности".

В связи с этим издание напомнило, что ранее РФ уличили в ведении гибридной войны против Европы, использовании кибератак и беспилотников в попытке посеять панику.

Британская военная разведка также предупредила, что Путин модернизирует военно-морской флот для поражения критически важных подводных кабелей и трубопроводов.