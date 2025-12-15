ua en ru
Новая глава британской MI6 сделала предупреждение Путину по Украине, - СМИ

Понедельник 15 декабря 2025 10:40
UA EN RU
Новая глава британской MI6 сделала предупреждение Путину по Украине, - СМИ Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Новая глава британской секретной разведки MI6 Блез Метревели предупредила российского диктатора Владимира Путина, что шпионы Великобритании не бросят Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

В своей первой речи новая руководительница MI6 заявила о непоколебимой поддержке Киева, поскольку США настаивают на территориальных уступках.

"Путин не должен сомневаться, наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем в интересах Украины, будет продолжаться", - сказала Метревели.

"Экспорт хаоса - это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты", - добавила она.

Метревели отметила, что правила войны теперь переписываются Россией и другими враждебными игроками, и что мир сталкивается с новой "эпохой неопределенности".

В связи с этим издание напомнило, что ранее РФ уличили в ведении гибридной войны против Европы, использовании кибератак и беспилотников в попытке посеять панику.

Британская военная разведка также предупредила, что Путин модернизирует военно-морской флот для поражения критически важных подводных кабелей и трубопроводов.

Что известно о Блез Метревели

Напомним, в июне стало известно, что разведывательная служба Великобритании Ми-6 впервые в истории назначила руководителем женщину. Ею стала Блез Метревели.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал ее назначение и назвал "историческим" в то время, "когда работа наших разведывательных служб еще никогда не была такой важной".

Блез Метревели присоединилась к спецслужбе в 1999 году, ей 47 лет.

До этого она занимала должность руководительницы ключевого отдела технологий и инноваций Ми-6, целью которого является сохранение в тайне личностей секретных агентов и разработка новых способов избежания противников, или была так называемым "директором Q".

Переговоры в Берлине

Вчера, 14 декабря, американские чиновники провели в Берлине многочасовые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет The Wall Street Journal, США оказывают давление, чтобы договориться о мире до конца года, но между сторонами существуют существенные разногласия, особенно в отношении контроля над территориями на Донбассе.

Сегодня, 15 декабря, делегации продолжат переговоры. К ним планируют присоединиться несколько европейских лидеров, среди них - британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц

