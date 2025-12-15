Нова глава британської MI6 зробила попередження Путіну щодо України, - ЗМІ
Нова глава британської секретної розвідки MI6 Блез Метревелі попередила російського диктатора Володимира Путіна, що шпигуни Великої Британії не кинуть Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
У своїй першій промові нова очільниця MI6 заявила про непохитну підтримку Києва, оскільки США наполягають на територіальних поступках.
"Путін не повинен сумніватися, наша підтримка незмінна. Тиск, який ми чинимо в інтересах України, триватиме", - сказала Метревелі.
"Експорт хаосу - це не помилка, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії, і ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки", - додала вона.
Метревелі зазначила, що правила війни тепер переписуються Росією та іншими ворожими гравцями, і що світ стикається з новою "епохою невизначеності".
У зв'язку з цим видання нагадало, що раніше РФ викрили у веденні гібридної війни проти Європи, використанні кібератак і безпілотників у спробі посіяти паніку.
Британська військова розвідка також попередила, що Путін модернізує військово-морський флот для ураження критично важливих підводних кабелів і трубопроводів.
Що відомо про Блез Метревелі
Нагадаємо, у червні стало відомо, що розвідувальна служба Великої Британії Мі-6 вперше в історії призначила керівницею жінку. Нею стала Блез Метревелі.
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав її призначення та назвав "історичним" у той час, "коли робота наших розвідувальних служб ще ніколи не була такою важливою".
Блез Метревелі приєдналась до спецслужби у 1999 році, їй 47 років.
До цього вона обіймала посаду керівниці ключового відділу технологій та інновацій Мі-6, метою якого є збереження в таємниці особистостей секретних агентів та розробка нових способів уникнення супротивників, або була так званим "директором Q".
Переговори в Берліні
Вчора, 14 грудня, американські чиновники провели в Берліні кількагодинні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Як пише The Wall Street Journal, США чинять тиск, щоб домовитися про мир до кінця року, але між сторонами існують суттєві розбіжності, особливо щодо контролю над територіями на Донбасі.
Сьогодні, 15 грудня, делегації продовжать переговори. До них планують приєднатися кілька європейських лідерів, серед них - британський прем'єр Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц