Нова глава британської MI6 зробила попередження Путіну щодо України, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

У своїй першій промові нова очільниця MI6 заявила про непохитну підтримку Києва, оскільки США наполягають на територіальних поступках.

"Путін не повинен сумніватися, наша підтримка незмінна. Тиск, який ми чинимо в інтересах України, триватиме", - сказала Метревелі.

"Експорт хаосу - це не помилка, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії, і ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки", - додала вона.

Метревелі зазначила, що правила війни тепер переписуються Росією та іншими ворожими гравцями, і що світ стикається з новою "епохою невизначеності".

У зв'язку з цим видання нагадало, що раніше РФ викрили у веденні гібридної війни проти Європи, використанні кібератак і безпілотників у спробі посіяти паніку.

Британська військова розвідка також попередила, що Путін модернізує військово-морський флот для ураження критично важливих підводних кабелів і трубопроводів.