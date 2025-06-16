ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Британия впервые в истории назначила руководителем Ми-6 женщину: кто возглавит спецслужбу

Понедельник 16 июня 2025 03:28
UA EN RU
Британия впервые в истории назначила руководителем Ми-6 женщину: кто возглавит спецслужбу Фото: смена главы Ми-6 произойдет уже осенью (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о назначении первой в истории женщины на пост начальника Секретной разведывательной службы (Ми-6).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и официальный сайт правительства Британии.

Согласно заявлению, новым главой Ми-6 станет 47-летняя Блейз Метревели, которая уже осенью сменит на этом посту Ричарда Мура. В настоящее время она является генеральным директором по технологиям и инновациям в этой спецслужбе.

Стармер отметил, что назначение происходит в то время, "когда работа наших разведывательных служб никогда не была столь важной".

"Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба - будь то агрессоры, которые отправляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры стремятся нарушить работу наших государственных служб", - сказал глава британского правительства.

Метревели будет 18-й руководителем МИ-6 и первой женщиной на этой должности, обычно именуемой буквой "С" а не кодовым названием "М", которое использовала Джуди Денч, изображая вымышленного шефа МИ-6, созданного Яном Флемингом в фильмах о Джеймсе Бонде.

Обозначение происходит от имени капитана сэра Мэнсфилда Смит-Камминга, первого шефа службы, который подписывал корреспонденцию буквой "С" зелеными чернилами.

Как сообщается , Метревели в качестве главы Ми-6 будет единственным публично названным членом организации.

Она присоединилась к спецслужбе в 1999 году, работала по всей Европе и на Ближнем Востоке, а ранее занимала должность директора в Mи-5 (внутренней разведывательной службе страны).

Bloomberg также отметило, что хоть Метревели собирается стать первой женщиной, возглавившей МИ-6, но у разведки МИ-5 было две женщины-руководителя:

  • Стелла Римингтон, которая работала с 1992 по 1996 год;
  • Элиза Мэннингем-Буллер, которая занимала этот пост с 2002 по 2007 год.

Напомним, информация о том, что разведку Британии может возглавить женщина, появилась чуть больше месяца назад. Тогда СМИ писали, что среди кандидатов фаворитом являлась Барбара Вудворд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Кир Стармер
Новости
"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред
"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде