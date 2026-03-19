Новая фаза войны? США рассматривают отправку тысяч солдат на Ближний Восток, - Reuters

Администрация Трампа рассматривает возможность отправки тысяч американских солдат для усиления своей операции на Ближнем Востоке. Сейчас идет подготовка к возможным следующим шагам против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство пишет, что развертывание войск может предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительные возможности при рассмотрении вопроса о расширении операций США, учитывая, что война с Ираном продолжается уже третью неделю.

По словам источников, эти варианты включают обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, что будет реализовано в основном с помощью военно-воздушных и военно-морских сил. Однако, обеспечение безопасности пролива может также означать размещение войск США на иранском побережье.

Кроме того, у Трампа обсуждали варианты отправки сухопутных войск на иранский остров Харг, который является центром 90% экспорта нефти Ирана. Но такая операция, как говорит чиновник США, будет очень рискованной, поскольку Иран с помощью ракет и дронов имеет возможность нанести удар по острову.

Помимо этих вариантов, представители администрации Трампа обсуждали возможность размещения американских войск для обеспечения безопасности иранских запасов высокообогащенного урана.

Источники не считают, что развертывание сухопутных войск где-либо в Иране неизбежно, но отказались обсуждать подробности оперативного планирования США. Эксперты говорят, что задача обеспечения безопасности иранских запасов урана будет крайне сложной и рискованной даже для американских сил специального назначения.

В те же время представитель Белого дома рассказал, что решение о направлении сухопутных войск пока не принято, но Трамп "мудро оставляет за собой все варианты".

"Президент сосредоточен на достижении всех поставленных целей операции "Эпическая ярость": уничтожение иранского потенциала баллистических ракет, истребление иранского военно-морского флота, обеспечение того, чтобы его террористические марионетки не могли дестабилизировать регион, и гарантия того, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием", - добавил чиновник Белого дома.