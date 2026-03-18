"Худший сценарий": ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране
Чиновники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готовятся к ядерной катастрофе, если война США и Израиля с Ираном продолжит обостряться.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ханан Балхи в интервью Politico.
"Худший сценарий - это ядерный инцидент, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить вред, который постигнет регион - и весь мир, если это в конце концов произойдет, - и последствия будут ощущаться десятилетиями", - заявила Балхи.
По ее словам, сотрудники ВОЗ готовы к ядерному инциденту в его "более широком смысле", включая нападение на ядерный объект или применение ядерного оружия, однако "очень надеются, что этого не произойдет".
На сегодняшний день на Ближнем Востоке не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения. Но повышение уровня радиации может привести к значительным немедленным травмам легких и кожи, а также повысить риск развития рака и проблем с психическим здоровьем, пояснила региональный директор ВОЗ.
"Я думаю, что те, кто читает историю предыдущих инцидентов, будь то преднамеренных или случайных, прекрасно понимают, о чем идет речь", - сказала Балхи.
Она добавила, что ВОЗ проводит повторное обучение своих сотрудников по вопросам реагирования в случае ядерного инцидента, включая предоставление рекомендаций чиновникам относительно рисков для общественного здоровья и относительно того, какие меры должны принимать люди для защиты себя.
Война США и Израиля против Ирана
Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана.
В результате ударов в первый день войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока - под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.
Иран также заблокировал прохождение судов через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть и подорожание логистики из-за повышения стоимости топлива.
Кроме того, появлялись слухи, что Иран мог заминировать Ормузский пролив. В Пентагоне заявили, что в случае подтверждения этой информации США могут нанести удары по иранским судам в регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.
Позже он заявил, что не готов объявить победу в войне против Ирана, хотя убежден, что Тегеран потерпел "сокрушительное поражение".