Суббота 09 августа 2025 18:45
Не носите это вместе! Андре Тан назвал три модные ошибки, которые портят образ Распространенные модные ошибки - что нельзя носить вместе (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Дизайнер и стилист Андре Тан поделился правилами сочетания вещей, которые помогут выглядеть стильно и современно.

Что категорически нельзя носить вместе? Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Instagram Тана.

Оверсайз и оверсайз

Дизайнер советует избегать сочетания оверсайза без баланса. Если верх свободный, то низ должен быть приталенным или наоборот.

"Оверсайз популярен и уютен, но когда верх и низ в свободном крое, силуэт просто растворяется. Образ становится тяжелым, неконструктивным и не очень стильным", - пояснил он.

Не носите это вместе! Андре Тан назвал три модные ошибки, которые портят образ

Разные оттенки одного цвета

В образе нельзя сочетать слишком разные оттенки одного цвета. Например, теплый бежевый с холодным бежевым или холодный серый с теплым серым.

"Они могут конфликтовать между собой и создавать ощущение, что что-то пошло не так", - объяснил Тан.

Если же хочется поиграть с контрастами, то делать это стоит осторожно, чтобы образ оставался сбалансированным и стильным.

Не носите это вместе! Андре Тан назвал три модные ошибки, которые портят образНе носите разные оттенки одного цвета (скриншот)

Смешивание разных металлов

Хотя сочетание серебра, золота и меди сегодня в тренде, делать это без единого концепта не стоит. Можно создать хаос в образе и уничтожить его элегантность.

"Лучше выбери один главный металл и дополни его чем-то одним и небольшим", - подчеркнул дизайнер.

Не носите это вместе! Андре Тан назвал три модные ошибки, которые портят образ

По словам стилист, следуя этим трем простым правилам, можно сделать свой гардероб более современным и молодым, а образ - утонченным и привлекательным.

