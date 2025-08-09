Не носите это вместе! Андре Тан назвал три модные ошибки, которые портят образ
Дизайнер и стилист Андре Тан поделился правилами сочетания вещей, которые помогут выглядеть стильно и современно.
Что категорически нельзя носить вместе? Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Instagram Тана.
Оверсайз и оверсайз
Дизайнер советует избегать сочетания оверсайза без баланса. Если верх свободный, то низ должен быть приталенным или наоборот.
"Оверсайз популярен и уютен, но когда верх и низ в свободном крое, силуэт просто растворяется. Образ становится тяжелым, неконструктивным и не очень стильным", - пояснил он.
Разные оттенки одного цвета
В образе нельзя сочетать слишком разные оттенки одного цвета. Например, теплый бежевый с холодным бежевым или холодный серый с теплым серым.
"Они могут конфликтовать между собой и создавать ощущение, что что-то пошло не так", - объяснил Тан.
Если же хочется поиграть с контрастами, то делать это стоит осторожно, чтобы образ оставался сбалансированным и стильным.
Не носите разные оттенки одного цвета (скриншот)
Смешивание разных металлов
Хотя сочетание серебра, золота и меди сегодня в тренде, делать это без единого концепта не стоит. Можно создать хаос в образе и уничтожить его элегантность.
"Лучше выбери один главный металл и дополни его чем-то одним и небольшим", - подчеркнул дизайнер.
По словам стилист, следуя этим трем простым правилам, можно сделать свой гардероб более современным и молодым, а образ - утонченным и привлекательным.
