ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Андре Тан показал самые модные цвета лета 2025: эти комбинации носят все

Среда 23 июля 2025 15:09
UA EN RU
Андре Тан показал самые модные цвета лета 2025: эти комбинации носят все Какие сочетания цветов в моде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинский дизайнер Андре Тан поделился модными цветовыми комбинациями, которые будут актуальны летом 2025 года. В тренде - мягкие пастели, естественные оттенки и неожиданные дуэты.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Butter yellow и коричневый

Это сочетание - о тепле, уюте и мягком ретро-оттенке. Сливочный желтый (butter yellow) придает легкости и женственности, тогда как глубокий шоколадный или карамельный коричневый - стабильность.

Вместе они создают ностальгическое, но очень современное настроение. Особенно трендовым является использование такого дуэта в платьях-комбинациях, льняных костюмах и сумках.

Андре Тан показал самые модные цвета лета 2025: эти комбинации носят все

Андре Тан назвал самые модные оттенки лета (скриншот)

Белый и голубой

Это классика, которая летом 2025 года звучит свежо и непринужденно, особенно в минималистических образах. Голубой напоминает о небе, морском бризе и легкости, а белый усиливает ощущение чистоты и пространства.

Подходит для легких рубашек, брюк палаццо, платьев-оверсайз. Идеально не только для отпуска, но и для городского лета.

Андре Тан показал самые модные цвета лета 2025: эти комбинации носят все

Тан назвал трендовые цветовые сочетания на лето 2025 (скриншот)

Белый и оливковый

Этот дуэт - олицетворение натуральности, баланса и покоя. Оливковый придает ощущение земли, белый - делает образ светлым и "дышащим".

Такая комбинация отлично подходит для smart casual и capsule wardrobe. В тренде - льняные вещи, сочетание милитари-элементов с женственными акцентами.

Андре Тан показал самые модные цвета лета 2025: эти комбинации носят все

Андре Тан назвал самые модные комбинации оттенков 2025 (скриншот)

Голубой и коричневый

Сочетание прохлады и тепла - нестандартное, но очень стильное. Голубой освежает, а коричневый "заземляет", создавая чувство баланса.

Важно играть с текстурами: например, деним + кожа, хлопок + замша. Подходит как для стиля кэжуал, так и для акцентных деталей - сумок, обуви, очков.

Андре Тан показал самые модные цвета лета 2025: эти комбинации носят все

Тан назвал трендовые цветовые сочетания на лето 2025 (скриншот)

Butter yellow и нежно-розовый

Самое романтичное сочетание этого лета. Оно передает нежность, свежесть и легкую мечтательную энергию.

Подходит для платьев, легких блуз, трендовых сетов, а также для макияжа и нейл-арта. Вместе эти цвета создают атмосферу уюта и оптимизма, актуальную для летних свиданий, вечеринок и фото.

Андре Тан показал самые модные цвета лета 2025: эти комбинации носят все

Андре Тан рассказал про трендовые сочетания цветов на лето (скриншот)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки