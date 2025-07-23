Андре Тан показал самые модные цвета лета 2025: эти комбинации носят все

Украинский дизайнер Андре Тан поделился модными цветовыми комбинациями, которые будут актуальны летом 2025 года. В тренде - мягкие пастели, естественные оттенки и неожиданные дуэты.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Butter yellow и коричневый

Это сочетание - о тепле, уюте и мягком ретро-оттенке. Сливочный желтый (butter yellow) придает легкости и женственности, тогда как глубокий шоколадный или карамельный коричневый - стабильность.

Вместе они создают ностальгическое, но очень современное настроение. Особенно трендовым является использование такого дуэта в платьях-комбинациях, льняных костюмах и сумках.

Андре Тан назвал самые модные оттенки лета (скриншот)

Белый и голубой

Это классика, которая летом 2025 года звучит свежо и непринужденно, особенно в минималистических образах. Голубой напоминает о небе, морском бризе и легкости, а белый усиливает ощущение чистоты и пространства.

Подходит для легких рубашек, брюк палаццо, платьев-оверсайз. Идеально не только для отпуска, но и для городского лета.

Тан назвал трендовые цветовые сочетания на лето 2025 (скриншот)

Белый и оливковый

Этот дуэт - олицетворение натуральности, баланса и покоя. Оливковый придает ощущение земли, белый - делает образ светлым и "дышащим".

Такая комбинация отлично подходит для smart casual и capsule wardrobe. В тренде - льняные вещи, сочетание милитари-элементов с женственными акцентами.

Андре Тан назвал самые модные комбинации оттенков 2025 (скриншот)

Голубой и коричневый

Сочетание прохлады и тепла - нестандартное, но очень стильное. Голубой освежает, а коричневый "заземляет", создавая чувство баланса.

Важно играть с текстурами: например, деним + кожа, хлопок + замша. Подходит как для стиля кэжуал, так и для акцентных деталей - сумок, обуви, очков.

Тан назвал трендовые цветовые сочетания на лето 2025 (скриншот)

Butter yellow и нежно-розовый

Самое романтичное сочетание этого лета. Оно передает нежность, свежесть и легкую мечтательную энергию.

Подходит для платьев, легких блуз, трендовых сетов, а также для макияжа и нейл-арта. Вместе эти цвета создают атмосферу уюта и оптимизма, актуальную для летних свиданий, вечеринок и фото.

Андре Тан рассказал про трендовые сочетания цветов на лето (скриншот)