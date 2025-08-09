Не носіть це разом! Андре Тан назвав три модні помилки, які псують образ

Дизайнер та стиліст Андре Тан поділився правилами поєднання речей, які допоможуть мати стильний та сучасний вигляд.

Що категорично не можна носити разом? Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Instagram Тана.

Оверсайз та оверсайз

Дизайнер радить уникати поєднання оверсайзу без балансу. Якщо верх вільний, то низ має бути приталеним або навпаки.

"Оверсайз популярний і затишний, але коли верх і низ у вільному крої, силует просто розчиняється. Образ стає важким, неконструктивним і не дуже стильним", - пояснив він.

Різні відтінки одного кольору

В образі не можна поєднувати занадто різні відтінки одного кольору. Наприклад, теплий бежевий з холодним бежевим або холодний сірий із теплим сірим.

"Вони можуть конфліктувати між собою і створювати відчуття, що щось пішло не так", - пояснив Тан.

Якщо ж хочеться пограти з контрастами, то робити це варто обережно, щоб образ залишався збалансованим і стильним.

Не носіть різні відтінки одного кольору (скриншот)

Змішування різних металів

Хоча поєднання срібла, золота і міді сьогодні у тренді, робити це без єдиного концепту не варто. Можна створити хаос в образі та знищити його елегантність.

"Краще обери один головний метал та доповни його чимось одним та невеликим", - наголосив дизайнер.

За словами стиліста, дотримуючись цих трьох простих правил, можна зробити свій гардероб більш сучасним і молодим, а образ - витонченим і привабливим.