Летний гид от Андре Тана: какие аксессуары для волос носить в августе 2025

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал пять стильных аксессуаров для волос, которые остаются актуальными до конца лета 2025.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Французская шпилька

Французская шпилька - это элегантный аксессуар для волос, который чаще всего используется для создания простых, но изысканных причесок, таких как пучки, закрученные хвосты или частично собранные волосы.

Она имеет изогнутую форму (напоминает большую шпильку или дугу) и обычно изготавливается из металла, иногда может быть украшена жемчужинами, эмалью или камешками.

Этот аксессуар получил свое название благодаря популярности у французских женщин, славящихся своим естественным, но утонченным стилем. Булавка не только удобна и крепко держит волосы, но и придает образу нотку "небрежного шика", который сейчас в тренде.

Андре Тан рассказал про модные аксессуары на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Объемная резинка

Тренд из 90-х, что снова на пике популярности.

Андре Тан рекомендует обратить внимание на варианты из органзы, кружева или сетки. Резинка хорошо смотрится с высоким хвостом или небрежным пучком и придает образу женственности.

Модные аксессуары на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Повязка на голову

Прекрасный вариант для прогулок в жару или дней, когда не хочется делать укладку. Обладает легким ретро-настроением и акцентирует внимание на лице.

Выбирайте универсальные варианты - черную или белую, они подходят к большинству вещей в гардеробе.

Модные аксессуары на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Заколка в стиле old money

"Большая, сдержанная и немного ностальгическая", - подчеркнул стилист.

Андре Тан советует носить такую заколку с гладкими прически, ведь это придает элегантности. Она хорошо сочетается с классическими вещами, например белыми рубашками или жакетами.

Модные аксессуары на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Платок

Этот аксессуар не теряет актуальности десятилетиями, но в 2025 году он на пике моды.

Его можно завязать на голову, использовать как элемент прически, аксессуар к сумке или даже в качестве топа. Пастельные и нейтральные оттенки наиболее универсальны для летних образов.

Андре Тан назвал тренды в аксессуарах на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)