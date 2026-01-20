У норвежцев могут изымать имущество в случае войны с РФ, - заявление армии

Норвегия направила тысячи писем гражданам, предупреждая, что армии, возможно, придется конфисковать их дома и транспортные средства, если начнется война с Россией.

Масштабы реквизиции и объекты изъятия

Норвежские военные чиновники заявили, что письма были предварительным предупреждением для тех, чьи активы, возможно, потребуют реквизиции.

Политика реквизиции распространяется на транспортные средства, лодки, технику и имущество, и в понедельник 19 января было выдано около 13 500 "подготовительных реквизиций", действительных в течение одного года.

"Эти реквизиции имеют целью предупредить, чтобы в военное время вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны", - заявили норвежские военные.

Эти письма не стали шоком для большинства получателей, поскольку две трети из них просто обновляли сообщения о реквизиции из предыдущих лет.

Самая серьезная угроза со времен Второй мировой войны

По словам руководителя военной логистической организации Андерса Йернберга, Норвегия находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны:

"Наше общество должно быть готово к кризисам в политике безопасности, а в худшем случае - к войне. Мы осуществляем значительное наращивание военной и гражданской готовности", - заявил спикер.

Геополитический контекст и кризис в Арктике

Сообщение о реквизиции были выданы на фоне продолжающегося дипломатического кризиса между Соединенными Штатами и Европой из-за планов президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

Трамп назвал проблемы безопасности в Арктике своим главным аргументом для аннексии Гренландии. Он угрожал военными действиями для захвата острова, что, вероятно, разрушит Западный альянс, даже когда он сталкивается с растущим риском войны с Россией.

Арктический плацдарм РФ: ядерное оружие и новые угрозы

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик в интервью Telegraph предупредил о масштабном расширении российских военных баз в Арктике.

"Россия наращивает оружие на Кольском полуострове, где расположен один из крупнейших арсеналов ядерных боеголовок в мире. Они направлены не только на Норвегию, но и на Великобританию, а также через полюс на Канаду и США", - сказал спикер.

Москва также пытается получить полный контроль над Арктическим регионом, чтобы заблокировать доступ НАТО к ключевым судоходным путям, сказал министр обороны.

"Мы являемся глазами и ушами НАТО в этом регионе, и мы видим, что они испытывают новое оружие, например, гиперзвуковые ракеты, а также торпеды с ядерным двигателем и ядерные боеголовки", - резюмировал Торе О. Сандвик.