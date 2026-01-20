У норвежців можуть вилучати майно у разі війни з РФ, - заява армії

У Норвегії військові попередили громадян, що їм, можливо, доведеться вилучити будинки та транспортні засоби у разі початку війни Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Норвегія надіслала тисячі листів громадянам, попереджаючи, що армії, можливо, доведеться конфіскувати їхні будинки та транспортні засоби, якщо розпочнеться війна з Росією.
Норвезькі військові чиновники заявили, що листи були попереднім попередженням для тих, чиї активи, можливо, потребуватимуть реквізування.
Політика реквізиції поширюється на транспортні засоби, човни, техніку та майно, і в понеділок 19 січня було видано близько 13 500 "підготовчих реквізицій", дійсних протягом одного року.
"Ці реквізиції мають на меті попередити, щоб у воєнний час збройні сили мали доступ до ресурсів, необхідних для оборони країни", - заявили норвезькі військові.
Ці листи не стали шоком для більшості одержувачів, оскільки дві третини з них просто поновлювали повідомлення про реквізиції з попередніх років.
За словами керівника військової логістичної організації Андерса Єрнберга, Норвегія перебуває в найсерйознішій ситуації в галузі політики безпеки з часів Другої світової війни:
"Наше суспільство має бути готове до криз у політиці безпеки, а в гіршому випадку - до війни. Ми здійснюємо значне нарощування військової та цивільної готовності", - заявив спікер.
Повідомлення про реквізицію були видані на тлі триваючої дипломатичної кризи між Сполученими Штатами та Європою через плани президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.
Трамп назвав проблеми безпеки в Арктиці своїм головним аргументом для анексії Гренландії. Він погрожував військовими діями для захоплення острова, що, ймовірно, зруйнує Західний альянс, навіть коли він стикається зі зростаючим ризиком війни з Росією.
Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік в інтерв'ю Telegraph попередив про масштабне розширення російських військових баз в Арктиці.
"Росія нарощує зброю на Кольському півострові, де розташований один з найбільших арсеналів ядерних боєголовок у світі. Вони спрямовані не лише на Норвегію, але й на Велику Британію, а також через полюс на Канаду та США", - сказав спікер.
Москва також намагається отримати повний контроль над Арктичним регіоном, щоб заблокувати доступ НАТО до ключових судноплавних шляхів, сказав міністр оборони.
"Ми є очима та вухами НАТО в цьому регіоні, і ми бачимо, що вони випробовують нову зброю, наприклад, гіперзвукові ракети, а також торпеди з ядерним двигуном та ядерні боєголовки", - резюмував Торе О. Сандвік.
Нагадаємо, військові аналітики прогнозують, що Москва може бути готова до повномасштабного нападу на Альянс вже до 2029 року. Вже зараз Росія посилює атаки проти Європи й вже перейшла у "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО.
Також відомо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заговорив про підготовку країн НАТО до війни з Росією. Нібито заяви європейських лідерів свідчать про це.
Своєю чергою, генсекретар НАТО Марк Рютте закликав Альянс підвищити витрати на оборону до 5%. Це необхідно для того, аби не виявилося, що Росія стала значно сильнішою за весь Альянс.