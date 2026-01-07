ua en ru
Россия может грозить НАТО раньше ожидаемого срока: прогноз ISW

Среда 07 января 2026 13:14
Россия может грозить НАТО раньше ожидаемого срока: прогноз ISW Россия может грозить НАТО гораздо раньше, чем прогнозировали эксперты
Автор: РБК-Украина

Вероятно, Россия использует скрытые атаки на немецкую инфраструктуру для подготовки к потенциальной войне с НАТО. Москва может стать значительной угрозой для Альянса быстрее, чем ожидалось, особенно в случае прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Фаза ноль"

Аналитики ISW, ссылаясь на данные немецкой разведки, отмечают, что РФ уже проводит гибридные операции против стран НАТО: зафиксированы скрытые атаки на инфраструктуру Германии, которую Кремль считает ключевым логистическим узлом Альянса. Эти действия направлены на дестабилизацию европейских стран через кибератаки и диверсии.

Сроки подготовки к нападению

Текущие оценки указывают на то, что Россия сможет достичь необходимого уровня вооружения и численности войск для прямого столкновения с НАТО в течение следующих трех лет, до 2029 года включительно.

Эксперты отмечают, что этот прогноз актуален даже при условии продолжения войны в Украине, однако любое прекращение огня значительно ускорит восстановление российских сил.

Риски прекращения огня

В ISW подчеркивают, что замораживание войны в Украине позволит Москве высвободить боевые подразделения, перевооружиться и восстановиться. Это создаст условия, при которых Россия сможет угрожать безопасности Альянса гораздо раньше, чем прогнозировали западные политики.

Напомним, в Германии фиксируют рост количества российских диверсий и кибератак. По данным Федерального ведомства по охране конституции, Россия перешла к активной дестабилизации страны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с призывом к странам-членам Альянса увеличить расходы на оборону до 5%. По его словам, такое повышение необходимо, чтобы не допустить ситуации, при которой Россия внезапно окажется сильнее военно-политического блока.

НАТО Российская Федерация
