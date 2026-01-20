Лавров увидел "подготовку Европы и НАТО к войне" против РФ

Заявления европейских лидеров, в частности генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якобы свидетельствуют о подготовке к войне с Россией.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию .

Во время выступления Лавров также заявил, что Россия в войне против Украины якобы до сих пор хочет "устранить первопричины этого кризиса". По его словам, эти первопричины страны Запада долгие годы "сознательно создавали".

"Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров - и та же Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, и (Фридрих - ред.) Мерц, и (Кир - ред.) Стармер, и (Эммануэль - ред.) Макрон, и Рютте, они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации, и, собственно, этого не скрывают", - заявил глава МИД России.

РФ готовится к войне с НАТО

Напомним, в сентябре 2025 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что угрозы, исходящие от России, касаются всего западного мира. РФ переводит свою экономику на военные рельсы, расширяет производство вооружений и все больше мобилизует людей, чтобы к 2030 году быть готовой к войне с НАТО.

Аналитики ISW считают, что Москва усиливает свои скрытые атаки против Европы и уже перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО.

Также, по данным аналитиков, скрытые атаки на немецкую инфраструктуру, которые устраивает Россия, могут стать подготовкой к значительно более широкому "горячему конфликту", во время которого Кремль попытается методом "гибридной войны" помешать развернуться силам НАТО.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также ранее призвал НАТО повысить расходы на оборону до 5%, чтобы внезапно не оказалось, что Россия стала значительно сильнее всего Альянса.