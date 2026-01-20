ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

У норвежцев могут изымать имущество в случае войны с РФ, - заявление армии

Вторник 20 января 2026 15:52
У норвежцев могут изымать имущество в случае войны с РФ, - заявление армии Иллюстративное фото: норвежская граница с Россией (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

В Норвегии военные предупредили граждан, что им, возможно, придется изъять дома и транспортные средства в случае войны Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Норвегия направила тысячи писем гражданам, предупреждая, что армии, возможно, придется конфисковать их дома и транспортные средства, если начнется война с Россией.

Масштабы реквизиции и объекты изъятия

Норвежские военные чиновники заявили, что письма были предварительным предупреждением для тех, чьи активы, возможно, потребуют реквизиции.

Политика реквизиции распространяется на транспортные средства, лодки, технику и имущество, и в понедельник 19 января было выдано около 13 500 "подготовительных реквизиций", действительных в течение одного года.

"Эти реквизиции имеют целью предупредить, чтобы в военное время вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны", - заявили норвежские военные.

Эти письма не стали шоком для большинства получателей, поскольку две трети из них просто обновляли сообщения о реквизиции из предыдущих лет.

Самая серьезная угроза со времен Второй мировой войны

По словам руководителя военной логистической организации Андерса Йернберга, Норвегия находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны:

"Наше общество должно быть готово к кризисам в политике безопасности, а в худшем случае - к войне. Мы осуществляем значительное наращивание военной и гражданской готовности", - заявил спикер.

Геополитический контекст и кризис в Арктике

Сообщение о реквизиции были выданы на фоне продолжающегося дипломатического кризиса между Соединенными Штатами и Европой из-за планов президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

Трамп назвал проблемы безопасности в Арктике своим главным аргументом для аннексии Гренландии. Он угрожал военными действиями для захвата острова, что, вероятно, разрушит Западный альянс, даже когда он сталкивается с растущим риском войны с Россией.

Арктический плацдарм РФ: ядерное оружие и новые угрозы

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик в интервью Telegraph предупредил о масштабном расширении российских военных баз в Арктике.

"Россия наращивает оружие на Кольском полуострове, где расположен один из крупнейших арсеналов ядерных боеголовок в мире. Они направлены не только на Норвегию, но и на Великобританию, а также через полюс на Канаду и США", - сказал спикер.

Москва также пытается получить полный контроль над Арктическим регионом, чтобы заблокировать доступ НАТО к ключевым судоходным путям, сказал министр обороны.

"Мы являемся глазами и ушами НАТО в этом регионе, и мы видим, что они испытывают новое оружие, например, гиперзвуковые ракеты, а также торпеды с ядерным двигателем и ядерные боеголовки", - резюмировал Торе О. Сандвик.

Напомним, военные аналитики прогнозируют, что Москва может быть готова к полномасштабному нападению на Альянс уже к 2029 году. Уже сейчас Россия усиливает атаки против Европы и уже перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО.

Также известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров заговорил о подготовке стран НАТО к войне с Россией. Якобы заявления европейских лидеров свидетельствуют об этом.

В свою очередь, генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал Альянс повысить расходы на оборону до 5%. Это необходимо для того, чтобы не оказалось, что Россия стала значительно сильнее всего Альянса.

