У норвежців можуть вилучати майно у разі війни з РФ, - заява армії

У Норвегії військові попередили громадян, що їм, можливо, доведеться вилучити будинки та транспортні засоби у разі початку війни Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Норвегія надіслала тисячі листів громадянам, попереджаючи, що армії, можливо, доведеться конфіскувати їхні будинки та транспортні засоби, якщо розпочнеться війна з Росією.

Масштаби реквізиції та об’єкти вилучення

Норвезькі військові чиновники заявили, що листи були попереднім попередженням для тих, чиї активи, можливо, потребуватимуть реквізування.

Політика реквізиції поширюється на транспортні засоби, човни, техніку та майно, і в понеділок 19 січня було видано близько 13 500 "підготовчих реквізицій", дійсних протягом одного року.

"Ці реквізиції мають на меті попередити, щоб у воєнний час збройні сили мали доступ до ресурсів, необхідних для оборони країни", - заявили норвезькі військові.

Ці листи не стали шоком для більшості одержувачів, оскільки дві третини з них просто поновлювали повідомлення про реквізиції з попередніх років.

Найсерйозніша загроза з часів Другої світової війни

За словами керівника військової логістичної організації Андерса Єрнберга, Норвегія перебуває в найсерйознішій ситуації в галузі політики безпеки з часів Другої світової війни:

"Наше суспільство має бути готове до криз у політиці безпеки, а в гіршому випадку - до війни. Ми здійснюємо значне нарощування військової та цивільної готовності", - заявив спікер.

Геополітичний контекст та криза в Арктиці

Повідомлення про реквізицію були видані на тлі триваючої дипломатичної кризи між Сполученими Штатами та Європою через плани президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

Трамп назвав проблеми безпеки в Арктиці своїм головним аргументом для анексії Гренландії. Він погрожував військовими діями для захоплення острова, що, ймовірно, зруйнує Західний альянс, навіть коли він стикається зі зростаючим ризиком війни з Росією.

Арктичний плацдарм РФ: ядерна зброя та нові загрози

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік в інтерв'ю Telegraph попередив про масштабне розширення російських військових баз в Арктиці.

"Росія нарощує зброю на Кольському півострові, де розташований один з найбільших арсеналів ядерних боєголовок у світі. Вони спрямовані не лише на Норвегію, але й на Велику Британію, а також через полюс на Канаду та США", - сказав спікер.

Москва також намагається отримати повний контроль над Арктичним регіоном, щоб заблокувати доступ НАТО до ключових судноплавних шляхів, сказав міністр оборони.