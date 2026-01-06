В Норвегии объяснили роль своих военных в гарантиях безопасности для Украины
Во вторник Норвегия подтвердит союзникам готовность присоединиться к международным усилиям по обеспечению безопасности Украины в случае достижения надежного перемирия с Россией.
Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NRK.
По словам Стьоре, главной задачей союзников является создание надежных гарантий безопасности для Украины, которые должны предотвратить возобновление войны после возможного прекращения боевых действий.
"Речь идет о том, чтобы мир не стал лишь паузой перед новым конфликтом. Украина должна иметь возможность защищать себя", - подчеркнул он.
Участие Норвегии в военной поддержке
Премьер-министр также отметил, что страны Северной Европы и Балтии взяли на себя ответственность за формирование отдельной украинской бригады.
Норвегия не исключает возможности привлечения своих военных к тренировке украинских подразделений непосредственно на территории Украины.
Какие гарантии обсуждают союзники
Накануне саммита агентство Reuters опубликовало проект декларации, в которой говорится о возможных обязательствах союзников в рамках будущих гарантий безопасности для Украины.
Среди них:
- военная поддержка;
- разведывательная и логистическая помощь;
- дипломатические инициативы;
- введение дополнительных санкций против России.
Документ пока не утвержден лидерами стран-участниц.
Перемирие без соглашения с Россией
Во встрече в Париже принимают участие около 27 лидеров государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Также ожидается присутствие спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Несмотря на активные дипломатические усилия, стороны пока не смогли достичь договоренности, которую бы поддержали и Украина, и Россия. По словам Стьоре, наиболее сложным вопросом в переговорах остается определение территориальных границ.
Саммит в Париже
6 января в Париже союзники Украины проведут встречу для согласования будущих гарантий безопасности Киеву в случае прекращения огня с Россией. Ключевыми темами станут выработка общей позиции Украины, Европы и США, а также возможность размещения иностранного контингента после установления перемирия.
Предполагается, что на уровне лидеров стороны доработают проекты договоренностей по безопасности с акцентом на гарантии и восстановление Украины, после чего переговоры продолжатся в Соединенных Штатах.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что подписание документов, которые закрепят общую американо-европейскую позицию по Украине, может состояться уже в ближайшее время, предположительно в Вашингтоне.
По данным Sky News, союзники также готовятся взять на себя обязательства с обязательной силой на случай новой агрессии России.