Защита только для уязвимых: как могут изменить условия пребывания украинцев в ЕС

Европейский Союз рассматривает возможность снова продлить временные права на проживание и работу для украинцев, которые выехали из-за войны. В случае принятия такого решения программа может действовать уже шестой год.

Что обсуждают в ЕС

По данным источников издания, уже на этой неделе дипломаты и чиновники ЕС проведут техническую встречу, на которой рассмотрят возможность дальнейшего продления механизма временной защиты, а также условия его применения - в частности, кого именно он будет касаться.

Речь идет о директиве о временной защите (Temporary Protection Directive, TPD), которую активировали в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Она позволила миллионам украинцев получить доступ к проживанию в ЕС без перегрузки системы убежища.

Сейчас около 4,35 млн украинцев пользуются временной защитой в странах ЕС. Более четверти из них находятся в Германии, 22,3% - в Польше, еще почти каждый десятый - в Чехии.

Проблемы с переходом на постоянный статус

В прошлом году страны ЕС согласовали рекомендации по постепенному переходу украинцев к более стабильному правовому статусу - например, через разрешения на проживание, связанные с работой, учебой или долгосрочным пребыванием.

Однако этот процесс происходит медленно и неравномерно.

Как отмечается в документе, который сейчас активно обсуждают, количество переходов к другим статусам "остается очень низким", а возможности для получения альтернативного правового статуса существенно отличаются в зависимости от страны.

В некоторых государствах уже создают механизмы перехода, тогда как в других такие процедуры до сих пор не определены.

Какие варианты рассматривают

Один из вариантов, который обсуждают ЕС, - сузить действие программы и превратить ее в более ограниченный статус. Речь идет о своеобразной "страховочной сетке" для наиболее уязвимых лиц или тех, кто не может получить другой правовой статус.

Впрочем, такой подход вызывает юридические и политические вопросы.

В частности, обсуждается, должно ли решение приниматься на уровне ЕС путем продления директивы, или государствам-членам следует позволить самостоятельно определять, кто может получить другой статус, а кто - нуждается в защите.

Что говорят в Еврокомиссии

Специальный представитель Еврокомиссии по вопросам украинцев в ЕС Илва Йоханссон ранее заявила, что "пяти лет достаточно для временной защиты" и нужен новый подход, даже если война продолжается.

По ее словам, в случае продолжения программы ее формат должен измениться - в частности, по продолжительности и объему, а не просто продолжаться в нынешнем виде.