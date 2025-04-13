Воинский учет 17-летних: в ТЦК напомнили о важном правиле

Фото: юноши, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет (Getty Images)

Граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников. Это нужно сделать в период до 31 июля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Житомирского ТЦК и СП.

Отметим, что данная процедура является привычной, но согласно изменениям, введенным в этом году, срок, в течение которого 17-летние могут стать на воинский учет, увеличили. Ранее это можно было сделать только до марта. Таким образом, 17-летние юноши могут стать на учет двумя способами: Онлайн - через приложение "Резерв+", уточнив персональные данные в электронном кабинете призывника.

Лично - в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с представлением необходимых документов. На учет также должны стать граждане до 25 лет, которые: изменили место жительства (в т.ч. вернулись из-за границы);

получили гражданство Украины;

освободились из мест лишения свободы;

были отчислены из военных учебных заведений;

не прошли базовую общевойсковую подготовку. Какие документы нужны: Паспорт гражданина Украины.

Выписка из реестра территориальной общины.

Справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц).

Свидетельство о рождении.

Идентификационный код.

Документ об образовании.

Справка с места учебы/работы (при наличии).

4 фотографии (35×45 мм).

Если технически невозможно получить информацию электронным путем, документы нужно подать лично. Не становятся на учет граждане, которые: отбывают наказание в местах лишения свободы;

находятся на принудительном медицинском лечении. Как отметили в ТЦК, если лицо не стало на воинский учет вовремя, то потом сделать это возможно только после личного прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Гражданам напоминают, что за нарушение правил учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн. Мобилизация в Украине