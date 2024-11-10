Вручение повестки в ТЦК. Какие данные в ней должны быть указаны: список
В Украине в условиях военного положения и общей мобилизации мужчина призывного возраста может получить повестку. Документ могут вручить лично в руки в любом месте и он должен содержать ряд данных.
О том, что же должно должно быть указано в повестке - РБК-Украина рассказывает в материале ниже.
Повестка является официальным вызовом военнообязанного ТЦК и СП. В первую очередь она вручается для уточнения учетных данных. При мобилизации граждане обязаны явиться в военкомат в сроки, указанные в полученных ими повестках.
В частности, повестки вручаются для:
- взятия на военный учет;
- прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
- уточнения персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов Оберег;
- призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.
Что должно быть указано в повестке
В повестке указываются:
- фамилия, собственное имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
- наименование районного (городского) ТЦК (или его отделов) выдавшего повестку;
- цель вызова в ТЦК;
- место, день и время явки по вызову;
- наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания - для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;
- фамилия и имя руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи - для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Следует отметить, что вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно.
Оно может происходить по адресу места жительства или по месту прописки; на работе; по месту обучения; в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, в ТЦК и СП, блок-постах, пунктах пропуска через госграницу Украины.
Напомним, что повестку также могут отправить по почте. Недавно постановлением №1147 Кабмин ввел новые правила вручения повесток по почте. Согласно действующим нормам, такая повестка ТЦК приравнивается к судебной. Военнообязанный должен забрать ее в течение 3 дней.
Списки автоматически формирует система "Оберег". В соответствии с критериями, которые определяет Генеральный штаб. Этот механизм работает централизованно по всем областям.
Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Повестка по почте. Кто определяет списки адресатов и в какой срок ее нужно забрать".
При подготовке материала использовались ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Facebook-страница Черниговского ОТЦК и СП, а также данные с сайта army.gov.ua.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.