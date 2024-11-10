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Вручение повестки в ТЦК. Какие данные в ней должны быть указаны: список

Воскресенье 10 ноября 2024 08:00
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Вручение повестки в ТЦК. Какие данные в ней должны быть указаны: список Фото: повестка должна содержать в частности регистрационный номер (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в условиях военного положения и общей мобилизации мужчина призывного возраста может получить повестку. Документ могут вручить лично в руки в любом месте и он должен содержать ряд данных.

О том, что же должно должно быть указано в повестке - РБК-Украина рассказывает в материале ниже.

Повестка является официальным вызовом военнообязанного ТЦК и СП. В первую очередь она вручается для уточнения учетных данных. При мобилизации граждане обязаны явиться в военкомат в сроки, указанные в полученных ими повестках.

В частности, повестки вручаются для:

  • взятия на военный учет;
  • прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
  • уточнения персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов Оберег;
  • призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.

Что должно быть указано в повестке

В повестке указываются:

  • фамилия, собственное имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
  • наименование районного (городского) ТЦК (или его отделов) выдавшего повестку;
  • цель вызова в ТЦК;
  • место, день и время явки по вызову;
  • наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания - для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;
  • фамилия и имя руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи - для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
  • регистрационный номер повестки;
  • разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Следует отметить, что вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно.

Оно может происходить по адресу места жительства или по месту прописки; на работе; по месту обучения; в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, в ТЦК и СП, блок-постах, пунктах пропуска через госграницу Украины.

Напомним, что повестку также могут отправить по почте. Недавно постановлением №1147 Кабмин ввел новые правила вручения повесток по почте. Согласно действующим нормам, такая повестка ТЦК приравнивается к судебной. Военнообязанный должен забрать ее в течение 3 дней.

Списки автоматически формирует система "Оберег". В соответствии с критериями, которые определяет Генеральный штаб. Этот механизм работает централизованно по всем областям.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Повестка по почте. Кто определяет списки адресатов и в какой срок ее нужно забрать".

При подготовке материала использовались ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Facebook-страница Черниговского ОТЦК и СП, а также данные с сайта army.gov.ua.

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