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Канада передала Украине большой пакет ПВО, - Зеленский

17:00 07.07.2026 Вт
2 мин
Киев столкнулся с самым большим дефицитом по противовоздушной обороне
aimg Валерий Ульяненко
Канада передала Украине большой пакет ПВО, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Украина получила от Канады большой пакет помощи для защиты неба. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление дополнительных оборонных средств.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на переговорах с премьер-министром Канады Марком Карни в Анкаре.

Президент признал, что Силы обороны испытывают серьезную нехватку перехватчиков для ракет противовоздушной обороны.

"Сейчас у нас большой, возможно, даже самый большой дефицит по противовоздушной обороне. Между тем мы получили большой пакет (помощи по ПВО, - ред.) от Канады. Мы благодарны вам за это", - подчеркнул глава государства.

Зеленский не стал раскрывать детали о конкретных наименованиях вооружения, которые передала Канада. В то же время, он анонсировал новую партию помощи.

"Мы благодарны за это, и хорошо, что некоторые другие новые элементы - уже в пути", - подчеркнул президент.

Премьер-министр Канады сообщил о пакете с военной техникой, боеприпасами и средствами ПВО почти на 900 млн долларов.

Карни добавил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину в энергетической сфере, в частности накануне отопительного сезона, а также будет помогать в ее восстановлении и интеграции в экономику Европы и мира.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Турции одним из главных вопросов станет усиление украинской ПВО, в том числе получение ЗРК Patriot.

Отметим, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов ранее сообщил, что в настоящее время Украина фактически не имеет ракет для перехвата российских баллистических целей.

Он также пояснил, что страны, имеющие общую границу с Россией, сами оценивают угрозу с ее стороны как высокую, поэтому не готовы передавать Украине свои запасы таких боеприпасов. Среди них, в том числе, и Германия.

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