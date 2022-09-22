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Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Новина українською →
Норвегия, Четверг 22 сентября 2022 17:46
Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией Фото: Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия вслед за Европейским Союзом полностью приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barents Observer.

"Соглашение об упрощении визового режима Норвегии с Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года", - заявили в управление по иммиграции Норвегии.

Данное решение дублирует решение Совета ЕС от 9 сентября 2022 года.

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону и имеет общую с Россией сухопутную границу протяженностью 198 километров. Жители Кольского полуострова часто пересекают границу, когда отправляются за покупками в норвежские магазины. В 2007 году было подписано специальное соглашение, направленное на облегчение путешествий граждан двух стран.

Это соглашение очень одобрительно встретили жители северных регионов РФ, где многие воспользовались возможностью подать заявление на многократную визу в Норвегию сроком до пяти лет.

Все другие страны Шенгенского соглашения, имеющие прямые сухопутные границы с РФ, уже осложнили россиянам получение шенгенских виз. Этот список включает в себя Финляндию, страны Балтии и Польшу.

Напомним, что Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией.

Ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина будет добиваться полного запрета на выдачу виз для россиян.

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