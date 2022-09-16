Швейцарія призупинила спрощений візовий режим із Росією

Швейцарія за Європейським Союзом повністю призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії .

Це означає, що для громадян Росії знову застосовуватиметься звичайна візова процедура.

"На своєму засіданні 16 вересня 2022 року Федеральна рада ухвалила рішення призупинити дію угоди Швейцарії з Росією. Навесні Швейцарія вже припиняла спрощення візового режиму для певних груп осіб, таких як російські бізнесмени, та звільнення від віз для російських дипломатів", - йдеться у повідомленні.

У 2009 році Швейцарія та Російська Федерація підписали угоду про спрощення видачі віз своїм громадянам. Ця угода спростила процедуру отримання віз для певних груп осіб та випадків поїздок, а також знизила або скасувала візові збори. Тепер Федеральна рада вирішила повністю призупинити дію угоди.

Проте це означає загального заморожування віз для російських громадян. Натомість візові процедури для російських громадян знову регулюватимуться звичайними правилами Візового кодексу.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із РФ.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що Україна добиватиметься повної заборони на видачу віз для росіян.

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