Від річки туристів залишиться струмочок: Кулеба про заборону росіянам в'їжджати в ЄС

Остання політична домовленість з приводу скасування спрощеного візового режиму з Росією, яку країни Євросоюзу досягли в Празі, - це феєрична дискусія. Вона повністю спростовує аргумент про те, що це війна Путіна, а не російського народу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Тому, що в той момент, коли Німеччина запропонувала скасувати дію угоди про спрощене оформлення віз, по суті, це і є визнання, що громадяни Росії повинні відчути наслідки того, що робить їх президент, і того, що вони підтримують дії свого президента", - заявив він.

На думку Кулеби, важливий психологічний перелом відбувся, і аргумент про те, що це тільки Путін винен, залишили в минулому, це велике досягнення.

"Тепер ми просто будемо працювати над закручуванням цих гайок, і цей потік, Річка російських туристів буде звужуватися, залишиться струмочок, а там потім і перекриємо цю історію", - додав міністр.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердив повне припинення Угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Крім того, Латвія ввела обмеження на в'їзд Росія через зовнішній кордон ЄС, що обмежить в'їзд громадян РФ з короткостроковими шенгенськими візами.

Додамо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід, висловивши "політичну волю і твердий намір встановити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС".

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