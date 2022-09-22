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Норвегія призупинила спрощений візовий режим із Росією

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Норвегія, Четвер 22 вересня 2022 17:46
Норвегія призупинила спрощений візовий режим із Росією Фото: Норвегія призупинила спрощений візовий режим із Росією (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Норвегія вслід за Європейським Союзом повністю призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barents Observer.

"Угода про спрощення візового режиму Норвегії з Росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року", - заявили в управління з імміграції Норвегії.

Це рішення дублює рішення Ради ЄС від 9 вересня 2022 року.

Норвегія не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони та має спільний з Росією сухопутний кордон протяжністю 198 кілометрів. Жителі Кольського півострова часто перетинають кордон, коли відправляються за покупками у норвезькі магазини. У 2007 році було підписано спеціальну угоду, спрямовану на полегшення подорожей громадян двох країн.

Цю угоду дуже схвально зустріли жителі північних регіонів РФ, де багато хто скористався можливістю подати заяву на багаторазову візу до Норвегії терміном дії до п'яти років.

Усі інші країни Шенгенської угоди, які мають прямі сухопутні кордони з РФ, вже ускладнили росіянам отримання шенгенських віз. Цей список включає Фінляндію, країни Балтії та Польщу.

Нагадаємо, що Швейцарія призупинила спрощений візовий режим із Росією.

Раніше, Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що Україна добиватиметься повної заборони на видачу віз для росіян.

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