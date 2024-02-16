Зеленский прибыл во Францию
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 февраля, вечером прилетел во Францию с визитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV в Twitter и Telegram-канал главы украинского государства.
Издание обнародовало видео, на котором можно заметить, как глава украинского государства выходит из самолета в аэропорту "Орли" под Парижем.
Volodymyr Zelensky accueilli par le ministre des Armées Sébastien Lecornu à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/Jm7fKEmpPT— BFMTV (@BFMTV) February 16, 2024
Президента Зеленского встретил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Обновлено 19:52
Зеленский подтвердил, что прибыл в Париж. По словам президента, он планирует встретиться со своим французским коллегой Эммануелем Макроном.
"Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы", - отметил глава государства.
Визит Зеленского в Германию и Францию
Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уже посетил Германию. Там он встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом и немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
В ходе своего визита глава украинского государства подписал с Германией соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны. Более детально о документе можете узнать в материале РБК-Украина.
Также Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 1,1 млрд евро. В него войдут гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.
После того, как Зеленский посетил Германию, у него был запланирован визит во Францию. Там он, вероятнее всего, подпишет аналогичное соглашение о гарантиях безопасности со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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