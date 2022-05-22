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Норвегія має розділити свій прибуток від експорту енергоресурсів з Україною, - Моравецький

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Неділя 22 травня 2022 19:21
Норвегія має розділити свій прибуток від експорту енергоресурсів з Україною, - Моравецький Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Норвегії має спрямувати свій прибуток від експорту газу та нафти на фінансову допомогу Україні, яка перебуватиме у стані війни.

Як передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він зазначив, що зараз ціни на газ зросли у понад чотири рази порівняно з минулим роком. Відповідно Норвегія, більшу частину експорту якої складають енергоресурси, почала отримувати "величезні прибутки".

"Вони (Норвегія - ред.) повинні розділити цей надприбуток. Це не нормально, це несправедливо. Це непряма нажива на війні, яку почав президент РФ Володимир Путін", - заявив голова польського уряду.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявляв, що введені досі санкції проти Росії були дуже важливим кроком, але недостатнім. Він закликав ЄС запровадити повне ембарго на нафту та газ із РФ.

Також ми писали, що газопровід GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania), що сполучає Польщу та Литву, розпочав роботу в неділю, 1 травня. Трубопровід може прокачувати газ в обох напрямках та забезпечить енергонезалежність країн Балтійського регіону.

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