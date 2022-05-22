Норвегия должна разделить свою прибыль от экспорта энергоресурсов с Украиной, - Моравецкий
Власти Норвегии должны направить часть своей прибыль от экспорта газа и нефти на финансовую помощь Украине, которая находитися в состоянии войны.
Как передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он отметил, что сейчас цены на газ выросли в более чем четыре раза по сравнению с прошлым годом. Соответственно Норвегия, большую часть экспорта которой составляют энергоресурсы, начала получать "гигантскую прибыль".
"Они (Норвегия - ред.) должны разделить эту сверхприбыль. Это не нормально, это несправедливо. Это косвенная нажива на войне, которую начал президент РФ Владимир Путин", - заявил глава польского правительства.
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявлял, что введенные до сих пор санкции против России были очень важным шагом, но недостаточным. Он призвал ЕС ввести полное эмбарго на нефть и газ из РФ.
Также мы писали, что газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania), соединяющий Польшу и Литву, начал работу в воскресенье, 1 мая. Трубопровод может прокачивать газ в обоих направлениях и обеспечит энергонезависимость стран Балтийского региона.
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