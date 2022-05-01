Між Польщею та Литвою запрацював газопровід GIPL

Газопровід GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania), що з'єднує Польщу і Литву, почав роботу в неділю, 1 травня. Трубопровід може прокачувати газ в обох напрямках і забезпечить енергонезалежність країн Балтійського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оператора газотранспортної системи Литви Amber Grid .

"Вперше в історії країн, після тривалого періоду підключення GIPL, по газопроводу йде газ", - йдеться в повідомленні литовського оператора.

Гендиректор Amber Grid Нямунас Бікнюс назвав запуск газопроводу особливою подією. За його словами, трубопровід дозволить забезпечити енергетичну незалежність не тільки всього регіону, включаючи Прибалтику, а й Фінляндії.

"Газ сьогодні транспортується по ньому до Польщі, однак залежно від потреб може йти в обох напрямках. Надійна інфраструктура смички забезпечить можливість постійного обміну природним газом", - уточнив Бікнюс.

Газопровід GIPL дозволить прокачувати 230 тисяч кубометрів газу на годину до Польщі (2 млрд кубічних метрів на рік) і 217 тисяч кубометрів на годину в напрямку Литви (1,9 млрд - на рік).