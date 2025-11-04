RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Норвегия в 2026 году выделит 7 миллиардов долларов на украинскую оборону, - Шмыгаль

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Норвегия в следующем году выделит Украине семь миллиардов долларов на оборонные нужды. Также Украина и Норвегия развернут совместное оборонное производство на украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль сообщил, что во время рабочего визита в Норвегию встретился со своим коллегой Торе Сандвиком и получил приглашение на встречу министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF). Украина впервые примет участие в таком формате.

Также по итогам встречи подписано несколько документов:

  • меморандум о единых стандартах качества оборонной продукции, произведенной или поставленной в рамках совместных соглашений между государствами;
  • меморандум о создании совместного оборонного предприятия в Украине силами украинской и норвежской компаний.

"Обсудили с коллегой приоритетные потребности ВСУ и усиление противовоздушной обороны. Украина готова делиться опытом в противодействии вражеским дронам", - отметил министр.

Шмыгаль добавил, что Сандвик со своей стороны подтвердил дальнейшую поддержку Украины. Норвегия в следующем году выделит семь миллиардов долларов, чтобы помочь Украине обеспечить оборонные нужды.

"Благодарен правительству и народу Норвегии за весомый вклад, предоставление F-16 и поддержку украинской авиации, за участие в инициативе PURL и в Коалиции морских возможностей", - резюмировал Шмыгаль.

Фото: Министерство обороны Украины

 

Не только военная помощь

Отметим, Норвегия помогает Украине не только в военном, но и гуманитарном плане. В частности 22 октября стало известно, что Норвегия выделяет дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов, чтобы помочь Украине обеспечить доступ к электроэнергии и теплу.

Средства выделяются в рамках Программы поддержки Украины имени Нансена и дополняют финансирование, которое уже предоставлено в 2025 году для закупки газа. С 2022 года Норвегия направила Украине в целом 550 млн долларов на импорт газа.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о договоренностях с Норвегией и Нидерландами о помощи по восстановлению энергосистемы Украины после российских атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаНорвегияДенис ШмыгальВоенная помощь