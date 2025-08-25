Норвегия хочет выделить 8,5 млрд долларов для Украины: что известно

Норвегия планирует в 2026 году выделить Украине около 8,5 млрд долларов в рамках продолжения программы поддержки. Средства должны быть одобрены парламентом страны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

"Сегодня я объявил, что поддержка Украины в 2025 году будет продолжена и в 2026 году. Это предусматривает 8,45 миллиарда. Я предложу парламенту выделить эту сумму", - сказал он.

По словам премьера, Норвегия сохранит высокий уровень помощи и в дальнейшем. Он подчеркнул, что парламент уже неоднократно единодушно поддерживал инициативы в поддержку Украины, и выразил уверенность в одобрении нового пакета финансирования.

Стере подчеркнул, что ключевым приоритетом является усиление обороноспособности Украины, а помощь формируется с учетом ее актуальных потребностей.