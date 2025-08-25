Норвегия хочет выделить 8,5 млрд долларов для Украины: что известно
Норвегия планирует в 2026 году выделить Украине около 8,5 млрд долларов в рамках продолжения программы поддержки. Средства должны быть одобрены парламентом страны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
"Сегодня я объявил, что поддержка Украины в 2025 году будет продолжена и в 2026 году. Это предусматривает 8,45 миллиарда. Я предложу парламенту выделить эту сумму", - сказал он.
По словам премьера, Норвегия сохранит высокий уровень помощи и в дальнейшем. Он подчеркнул, что парламент уже неоднократно единодушно поддерживал инициативы в поддержку Украины, и выразил уверенность в одобрении нового пакета финансирования.
Стере подчеркнул, что ключевым приоритетом является усиление обороноспособности Украины, а помощь формируется с учетом ее актуальных потребностей.
Помощь Норвегии
Напомним, сегодня в понедельник, 25 августа в Киеве с визитом находится премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Утром норвежского лидера встречали на железнодорожном вокзале столицы.
Перед тем Норвегия сообщила о выделении около 7 млрд норвежских крон (примерно 685 млн долларов).
За выделенные деньги страна вместе с Германией закупит две системы противовоздушной обороны американского производства Patriot. Также в оборонный пакет войдут ракеты для ПВО.
Кроме того, Норвергия направит почти 100 миллионов долларов для закупки импортного природного газа.
Полученные средства будут использованы группой НАК "Нафтогаз Украины" для формирования достаточных запасов газа накануне отопительного сезона.